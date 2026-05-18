Altiplano paceño concentra el punto más crítico de los bloqueos; ABC reporta 14 cortes de ruta

El altiplano paceño concentra el punto más crítico de los bloqueos instalados en rutas nacionales, mientras el departamento de La Paz permanece parcialmente aislado por al menos 14 cortes de ruta reportados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en medio de un conflicto que afecta el tránsito, el abastecimiento y la actividad económica regional.

De acuerdo con el reporte actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las 14:00 de este domingo se registraban 14 puntos de bloqueo, la mayoría concentrados en carreteras estratégicas del departamento paceño.

Las medidas de presión afectan principalmente la ruta La Paz-Oruro, donde se reportan bloqueos en sectores como Panduro, Patacamaya, Achica Arriba y el cruce a Luribay. También existen cortes de vía en Viacha, Botijlaca, San Andrés de Machaca, puente Achuma, Achiri y el tramo Alto Lima-Río Seco.

En el norte paceño persisten puntos de bloqueo en Yolosa, la ruta San Silverio-Caranavi, Choro Bajo, Huayrapata, Santa Bárbara y Entre Ríos, afectando la circulación hacia las provincias Yungas y Larecaja.

La interrupción del tránsito comienza a generar efectos en el abastecimiento de productos básicos en la sede de Gobierno. Durante el fin de semana comerciantes y consumidores reportaron escasez y aumento de precios en carne de res, pollo, huevos y otros alimentos provenientes de Cochabamba y Santa Cruz.

El conflicto podría agravarse este lunes luego de que los maestros rurales anunciaran su incorporación a las movilizaciones y bloqueos, exigiendo la renuncia de la ministra de Educación por la supuesta falta de atención a sus demandas sectoriales.

En medio de este escenario, el Gobierno nacional convocó para este lunes a dirigentes sindicales, alcaldes y concejales de las 20 provincias paceñas a un “Encuentro por el Desarrollo y Progreso de La Paz”, que se realizará en la Casa Grande del Pueblo.

Según el Ejecutivo, el encuentro buscará abrir una agenda de diálogo orientada a proyectos de infraestructura vial, desarrollo productivo e inversiones estratégicas para el departamento, además de reducir las tensiones sociales derivadas de los bloqueos.

Pese al conflicto, el Gobierno informó que el sábado logró acuerdos con organizaciones sociales y sectores productivos de Caranavi y Larecaja, lo que permitió levantar algunos puntos de bloqueo en el norte del departamento.