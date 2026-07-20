Tarija, Santa Cruz y Cochabamba son afectados por incendios forestales

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora informó que Tarija, Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que están siendo afectados por los incendios forestales. La Agencia Boliviana Espacial (ABE) reforzará el monitoreo satelital de los incendios y los focos de calor en Bolivia.

La Alcaldía de Tarija declaró al municipio de San Lorenzo en situación de “desastre” y reportaron que los incendios han sobrepasado su capacidad técnica, operativa y financiera.

Asimismo, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, en el departamento cruceño, fue afectado por un incendio que ingresó desde Brasil.

Por otra parte, la Gobernación de Cochabamba informó que el pasado domingo el Parque Nacional de Tunari, en el sector Liriuni Chocaya del municipio de Quillacollo, también fue afectado por un incendio y se convierte en el tercero registrado en el país.