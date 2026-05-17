Central Campesina “El Morro” anuncia el bloqueo de Huayllani, en la vía a Santa Cruz

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 17/05/2026 a las 15h49
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La Central Provincial Única de Trabajadores Campesinos “El Morro” Provincia Chapare resolvió en un ampliado de emergencia iniciar un bloqueo de caminos a partir de las cero horas de lunes 18 de mayo a partir del puente Huayllani, en Sacaba, que une a Cochabamba con el trópico y el departamento de Santa Cruz.

Ante esta determinación, varias organizaciones sociales de Sacaba, como un sector de regantes de usuarios de la laguna Larati, manifestaron que la medida es política y que carece de legitimidad, porque se están usando nombres sin consentimiento.

La determinación que se difundió a través de redes sociales establece que “ante la coyuntura social y económica actual las bases determinaron asumir acciones de protesta en uso legítimo de las atribuciones conferidas en la Constitución Política del Estado”.

El anuncio detalla: “Declarar bloqueo general indefinido de caminos con el acatamiento obligatorio del 100% de las bases sindicales. Esta medida exige la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz “. Además, señalan en su documento el rechazo al “gasolinazo” y el alza de precios de los productos.

La instrucción de este sector es comenzar el bloqueo a primera hora del lunes con una concentración en el puente de Huayllani.  

En tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Grover García, anunció que si el Gobierno nacional no atiende las demandas de la Marcha por la Vida y de otros sectores sociales, las organizaciones sociales de Cochabamba se sumarán a los bloqueos.

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