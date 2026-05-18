Gobierno identifica a dirigente que estaría organizando levantamiento armado en Omasuyos

En medio del conflicto con bloqueadores, el Gobierno ha identificado al dirigente Bernabé Gutiérrez Paucara como el instigador de un levantamiento armado que se estaría gestando en comunidades de la provincia Omasuyos de La Paz.

El vocero presidencial José Luis Galves indicó que Gutiérrez Paucara es presidente del Comité de Conflictos de los Ponchos Rojos, pero antes fue director de Derechos humanos del Ministerio de Defensa en el anterior Gobierno.

Atribuyó al dirigente el video donde se observa a presuntos Ponchos Rojos de Warisata en instrucción con armas de fuego, al grito de “no tenemos miedo”.

Según el vocero, el mismo Bernabé Gutiérrez convocó el domingo a una reunión en Achacachi, donde llamó a unirse a la marcha evista “con todas las armas posibles”.

“Recomendó a los dirigentes de Cala Cala y Warisata a traer armamento, fusiles Mauser en específico, a la misma marcha de cocaleros y evistas. Y no conforme con ello, el señor Gutiérrez instruyó a los ciudadanos de esa localidad que, si no tienen armas, traigan palos y picota”, relató.

Además, según Gálvez, el dirigente habría amenazado a la población de Achacachi a que apoye de forma obligatoria con víveres, coca y cigarro para la marcha, bajo advertencia de saqueos a las tiendas si no daban su aporte.

“Ese autoritarismo violento debe ser desechado, desterrado de nuestra cultura, de nuestro pueblo. No es necesario, somos de la cultura del diálogo, somos de la cultura de la paz, de la vida y de la concertación. Esa es nuestra verdadera identidad”, afirmó.

Respecto a los hechos irregulares registrados en este conflicto, el vocero indicó que ya hay denuncias planteadas y mandamientos de aprehensión, por figuras legales como el terrorismo y alzamiento armado.

Señaló que los lideres de la movilización quieren sembrar sangre, pero el Gobierno no les dará ese gusto.

“Y por eso llamamos al pueblo boliviano a mantener la calma en todos los sentidos, a responder con paz a la violencia, pero con firmeza ante la ruptura de la ley. Todos estos señores que están promoviendo violencia y todo aquel que tenga o sea portador de algún arma, de dinamita o de alguna forma en la cual puede dañar a otra persona, será aprehendido”, advirtió.