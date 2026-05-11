DÍA DEL PERIODISTA ¡Conviértete en reportero por un día!

Este domingo, 10 de mayo de 2026, se conmemora el Día del Periodista Boliviano, en homenaje a quienes, con convicción y compromiso, acompañan las luchas sociales, denuncian injusticias y visibilizan las voces silenciadas. En este sentido, cmopartimos cinco ideas para que se conviertan en reporteros por un día desde su hogar.

1 El Laboratorio de “Fake News”

¿Qué se necesita? Papel, lápices y algunos periódicos viejos o noticias digitales.

¿De qué trata? Un miembro de la familia redacta una noticia real y otra totalmente inventada pero que parezca creíble. Los demás deben actuar como “fact-checkers” (verificadores) buscando pistas que delaten la mentira.

Recomendación: Busquen datos exagerados o fotos que no coincidan con el texto; ahí suelen esconderse las noticias falsas.

Finalidad: Desarrollar el pensamiento crítico y entender la importancia de la verificación de fuentes.

2 EL Reto del Fotoperiodista

¿Qué se necesita? Un celular con cámara o una cámara digital.

¿De qué trata? Elige un objeto cotidiano (una planta, una mascota, una taza) y captura 5 ángulos distintos (picado, contrapicado, detalle, etc.) para contar una historia sobre ese objeto sin escribir nada.

Recomendación: Jueguen con la luz natural de las ventanas para darle dramatismo a la “noticia”.

Finalidad: Comprender la narrativa visual y cómo el encuadre cambia la percepción de un hecho

3 Collage de Portada: “Noticias del Futuro”

¿Qué se necesita? Tijeras, pegamento, cartulina y revistas o periódicos para recortar.

¿De qué trata? Recorten palabras sueltas, letras grandes y fotos para armar la “Portada de Los Tiempos del año 2050”. ¿Qué noticias positivas les gustaría leer en el futuro?

Recomendación: Mezclen tipografías de distintos tamaños para que la portada se vea dinámica y moderna.

Finalidad: Ejercitar el diseño editorial y la capacidad de síntesis en titulares impactantes.

4 La Entrevista de Perfil: “Conociendo a mi héroe”

¿Qué se necesita? Una libreta de notas y un “entrevistado” (amigo o familiar).

¿De qué trata? Elige a una persona y hazle 3 preguntas profundas que nunca le hayas hecho (ej. “¿Cuál era tu mayor sueño a los 10 años?”). Escribe una nota breve resaltando lo más sorprendente.

Recomendación: No te quedes solo con el “sí” o “no”; repregunta siempre “¿Por qué?”.

Finalidad: Practicar la escucha activa y la redacción de perfiles humanos.

5 Mi Primer Podcast: “Radio en Vivo”

¿Qué se necesita? Aplicación de notas de voz en el celular.

¿De qué trata? Graben un reporte de audio de máximo 2 minutos sobre un evento importante que esté pasando en su barrio o casa. Incluyan una “entrevista” corta y un cierre informativo.

Recomendación: Busquen un lugar silencioso y usen audífonos con micrófono para que el audio sea nítido.

Finalidad: Trabajar la expresión oral, el ritmo y la síntesis de información en formato radial.