El manual de estilo de Zendaya 5 claves de alta costura para construir una identidad visual

Con datos de Infobae

El estatus de Zendaya como icono de la moda contemporánea no responde al azar ni a la simple adopción de tendencias efímeras. A través de una calculada sinergia entre alta costura, referencias narrativas y estética urbana, la actriz ha consolidado un método reconocible en cada alfombra roja y aparición pública. A partir del análisis publicado por Infobae, estas son cinco lecciones estilísticas que definen su impacto global.

1Aplicar el “method dressing”: vestir la narrativa



La alfombra roja no es un escaparate aislado, sino una extensión de la historia que se presenta. Zendaya convierte sus atuendos en relatos visuales que dialogan directamente con sus personajes cinematográficos.



En la gira de Spider-Man, recurrió a diseños que evocaban la iconografía arácnida sin caer en el disfraz: desde el vestido blanco roto con pedrería estructural de Tamara Ralph Haute Couture en Londres, hasta la pieza bicolor de Versace con red y broche arácnido en Shanghái.



Cada prenda debe responder a un concepto temático claro y coherente con el contexto de la presentación.

2 Dialogar con la historia mediante piezas de archivo



La vanguardia no implica olvidar el pasado. Rescatar y recontextualizar creaciones históricas aporta densidad cultural y valor de colección a cualquier estilismo de gala.



Su aparición con un diseño de archivo de John Galliano de 1997 —un vestido de satén azul con bordados dorados— combinado con joyería corporal metálica para acentuar la referencia a la telaraña.



Por tanto, integrar piezas vintage otorga exclusividad, rinde homenaje al patrimonio de la moda y aleja al estilismo del consumo inmediato de pasarela.

3 Crear contrastes de impacto: minimalismo urbano y calzado escultórico



En el terreno cotidiano y el street style, la sofisticación radica en tensionar prendas básicas con complementos de alto impacto visual.



En las calles de Nueva York, la fórmula habitual de Zendaya consiste en minivestidos rectos de líneas limpias combinados con botas altas metalizadas de taco aguja, logrando un balance entre simpleza y futurismo.



Una silueta neutra se transforma por completo si se apoya en un punto focal potente en el calzado o en accesorios de gran escala (como argollas doradas o diademas anchas).

4 Asumir el riesgo escultórico y mitológico



La moda de alto nivel también funciona como arte performático cuando desafía las proporciones convencionales mediante texturas, volúmenes y caídas dramáticas.



El diseño blanco de Matières Fécales lucido en Nueva York, inspirado en la diosa Atenea y en La Odisea, que incorporó plumas en la espalda, una cola extensa y un peinado con trenzas gruesas.



La clave es no temer a siluetas complejas que exijan porte y presencia escénica, equilibrando siempre el peso de la prenda con una actitud sobria.

5 Concepción 360°: belleza como remate estructural



Un estilismo de alta costura no termina en el dobladillo del vestido. El peinado y el maquillaje no son acompañamientos neutros, sino piezas fundamentales del diseño global.



La alternancia calculada entre recogidos pulidos de estética clásica, ondas naturales, trenzas densas o cortes geométricos contemporáneos. En el rostro, la neutralidad de unos labios nude permite compensar ojos ahumados o destellos metálicos sin saturar la composición.



El maquillaje y el cabello deben responder a la arquitectura de la prenda; si el vestuario es recargado, el rostro equilibra; si la pieza es lineal, el estilismo capilar aporta el dinamismo.