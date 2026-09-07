4 actividades prácticas para para cuidar la salud mental en familia

1 El “Termómetro de las emociones” (Para la primera infancia y edad escolar)

Ayuda a que los niños entiendan que el enojo, la tristeza o el miedo son estados transitorios, no defectos personales.

Materiales: 1 cartulina blanca, marcadores de colores, pinzas para tender ropa (una por cada miembro de la casa) y fotos pequeñas o nombres en cada pinza.

Paso a paso



Dibuja un termómetro vertical dividido en cuatro franjas de color: Azul (tristeza, cansancio, baja energía), Verde (calma, bienestar, listo para convivir), Amarillo (frustración leve, inquietud, ansiedad) y Rojo (enojo desbordado, necesidad de espacio).



Asigna a cada integrante una pinza con su nombre o foto.



Coloca el cartel en un lugar visible de uso común



Establece una rutina de dos minutos al inicio del día y al volver de clases/trabajo para que cada uno ubique su pinza donde corresponda.

Si alguien está en amarillo o rojo, la regla del hogar es no regañar ni juzgar; la respuesta familiar debe ser: Veo que estás en zona roja, ¿necesitas unos minutos a solas o prefieres un abrazo?

2 La Caja de Primeros Auxilios Sensoriales (Para adolescentes y jóvenes)

Aplicar técnicas de grounding (anclaje al presente) y regulación del sistema nervioso basadas en la Terapia Dialéctica Conductual (DBT), útiles para momentos de saturación académica, estrés o crisis de ansiedad.

Materiales: 1 caja de cartón o madera pequeña, elementos cotidianos organizados por los cinco sentidos.

Paso a paso



Personalicen la caja con recortes o frases de afirmación elegidas por el joven.



Incluyan objetos específicos para cada sentido:



Vista: Fotos impresas de momentos importantes, paisajes reconfortantes o una carta escrita por alguien de confianza.



Tacto: Una pelota antiestrés, plastilina o una textura suave.



Olfato: Una bolsita de tela con lavanda, granos de café o un frasco con una esencia relajante.



Oído: Una tarjeta con un código QR impreso que enlace directo a una lista de música suave o sonidos de lluvia.



Gusto: Caramelos de menta fuerte o chocolate amargo (el estímulo de sabor intenso ayuda a cortar bucles de sobrepensamiento).







El joven tiene autonomía sobre su caja; los padres no intervienen sus contenidos, pero acuerdan que la caja es una herramienta de acceso rápido cuando las emociones se vuelven abrumadoras.

3 El Frasco de la Gratitud y el Desahogo (Para jóvenes y adultos)

El objetivo es contrarrestar el sesgo de negatividad cerebral propio de la depresión y el estrés crónico mediante la psicología positiva aplicada, complementado con un canal seguro para drenar preocupaciones.

Materiales: dos frascos de vidrio medianos, tiras de papel de dos colores distintos (por ejemplo, amarillo y celeste) y bolígrafos.

Paso a paso



Rotula el primer frasco como “Gratitud y logros” y el segundo como “Cargas que dejo ir”.



En las tiras amarillas, escribe cada noche un detalle concreto por el que estás agradecido o un pequeño logro del día (desde completar un trámite hasta haber descansado 15 minutos).



En las tiras celestes, escribe aquello que te generó angustia y que escapa de tu control directo en ese momento. Depositarlo en el frasco funciona como un acto simbólico de descarga mental.

Una vez al mes, la familia se reúne para abrir únicamente el frasco de la gratitud y leer en voz alta los papeles acumulados, reforzando la percepción de apoyo mutuo y memoria positiva.

4 La Pizarra de la Red de Seguridad (Guía de apoyo para crisis)

La prevención del suicidio y el manejo de crisis graves se basan en tener un plan de seguridad visible y accesible antes de que aparezca una emergencia emocional. Disminuye la sensación de aislamiento y desesperanza.

Materiales: 1 pizarra de corcho o cartón prensado, chinches o cinta adhesiva, fichas de cartulina.

Paso a paso



Divide el tablero en tres secciones claras:



Nuestros lugares seguros: Espacios físicos del hogar o la comunidad que transmiten tranquilidad.



Nuestras personas ancla: Lista con nombres y números telefónicos de familiares, amigos o mentores a quienes se puede llamar sin miedo en un momento difícil.



Líneas de ayuda profesional: Contactos institucionales de emergencia psicológica y médica local.

Cada miembro escribe y aporta sus propias opciones en las tarjetas. Se conversa con naturalidad que pedir ayuda profesional o comunicar que uno no se siente bien no es signo de debilidad, sino un acto de valentía y responsabilidad compartida.