Choferes de Oruro rompen el diálogo con el Gobierno

Economía
ERBOL
Publicado el 06/04/2026 a las 18h51
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La Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro se retiró del diálogo con autoridades del Gobierno y de YPFB al no alcanzar un acuerdo sobre su demanda de abastecimiento total de gasolina especial en todas las estaciones de servicio, y decidieron mantener su paro indefinido.

“No hay solución. Nos vamos a retirar hasta ver el combustible al 100% de gasolina especial en todas las estaciones de servicio. (...) Mientras no se vea (una solución), esta medida va a continuar”, aseveró el dirigente Lucio Méndez.

El representante de los choferes orureños indicó que el sector está dispuesto a retomar el diálogo, pero condicionado a que existan propuestas concretas.

El transporte pesado internacional de Oruro anunció que se sumará a las movilizaciones, al igual que la Central Obrera Departamental de Oruro.

“Esto va a crecer como una bola de nieve, van a ver. (…) No se juega con el pueblo, cuidado”, advirtió uno de los afiliados.

Durante el diálogo, el vicepresidente de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, planteó iniciar la carga de gasolina especial en ocho estaciones de servicio habilitadas para ese combustible y la conformación de una comisión.

Sin embargo, los movilizados rechazaron la propuesta y exigieron el retiro total de la gasolina que califican como de baja calidad antes de distribuir el nuevo carburante.

Tras romperse el diálogo, Daroca aseguró que la estatal petrolera está abierta a continuar el diálogo.

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