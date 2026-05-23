“Corredor Humanitario de Banderas Blancas”: FFAA asegura que no se utilizarán armas letales en el operativo

El operativo “Corredor Humanitario de Banderas Blancas”, ejecutado por la Policía Boliviana con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas tiene el objetivo de desbloquear carreteras y permitir el paso de vehículos que transportan alimentos, medicamentos y oxígeno. El comandante de las FF AA, Juan Carlos Balderrama, explicó que la finalidad es preservar la seguridad de los ciudadanos y garantizar el abastecimiento de productos, según un reporte de Bolivia Tv.

Balderrama detalló que los operativos se realizan tanto desde La Paz hacia Oruro como en sentido contrario, exhortando a los manifestantes a colaborar con esta acción. “No estamos yendo a enfrentarnos”, aseguró, manifestando que se debe atender a la necesidad urgente de la población que depende de estos insumos básicos para su bienestar.

Asimismo, aclaró que el equipamiento utilizado corresponde únicamente a apoyo logístico, sin el uso de armas letales, lo que refleja la intención de mantener la operación en un marco pacífico y de asistencia humanitaria.