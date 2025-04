Voceros de Tuto Quiroga anuncian inscripción de alianza Libre, irá solo a elecciones

Jorge Tuto Quiroga inscribirá su alianza para buscar la Presidencia de Bolivia sin esperar las decisiones que se asuman en el bloque de la unidad, por lo que su registro será independientemente de lo que pase con Samuel Doria Medina y el resultado de las encuestas de este grupo, que desde Libre son cuestionadas, según reporte de Unitel.

“Con todos estos problemas dentro de la mesa de unidad, se nos ha visto imposibilitado el escenario para no tomar otro camino que no sea el asegurar la alianza. Vamos a inscribir la alianza hasta el próximo 18, es un tema que se ha analizado en profundidad, para evitar cualquier riesgo”, dijo Tomás Monasterio, vocero de Libre.

Señaló que la alianza estará sustanciada en agrupaciones regionales, además del FRI y Demócratas, como partidos nacionales

En el calendario presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se establece que el 18 de abril es la fecha límite para que los partidos inscriban las alianzas para participar de los comicios.

Con esta inscripción, ¿Tuto ya no formaría parte del bloque de oposición? “Si ellos continúan con el camino de la ilegalidad, Tuto Quiroga no va a participar, ha sido muy concreto y claro. Él no va a poner en riesgo la única candidatura que puede vencer al MAS”.

“Estamos yendo paso a paso a lo que establece el calendario electoral. Entendemos que las agrupaciones y partidos que conforman la alianza Libre han manifestado su preocupación y nosotros vamos a hacer la inscripción como fue el compromiso que asumimos con ellos”, acotó el vocero.

“El ingeniero Quiroga ha sido muy claro en observar que estas encuestas no son encuestas de la unidad, son encuestas de Samuel (Doria Medina), son encuestas que han sido financiadas por él, han sido encuestas que no se ha cumplido el tema de la fiscalización y que obviamente son encuestas que están fuera del marco electoral, fuera del marco de lo que reza la norma electoral”, manifestó Monasterio.