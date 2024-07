Reyes Villa dice que Evo habla a partir de su miedo y asegura que trabajará por 'unir al pueblo'

El dirigente y alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, defendió este sábado la realización de reuniones suyas con parlamentarios de la oposición, afirmó que Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo, sufre de miedo y desesperación, luego de que el cocalero dijo que el opositor será candidato a la Presidencia con el aval de Luis Arce.



"El miedo y la desesperación de Evo Morales provoca desvarío en su razonamiento, ahora me hace candidato y me acusa nuevamente faltando a la verdad", publicó Reyes Villa en un largo mensaje donde también señala que unir al pueblo "es el único camino que nos va a garantizar mirar al futuro con esperanza".



Desde su cuenta en X, Morales afirmó que Arce Catacora definió que Reyes Villa sea su candidato a la Presidencia."El gobierno sabe que con esta crisis económica sus posibilidades electorales se agotaron y, por tanto, su candidato es Manfred Reyes Villa. Para eso buscan adueñarse de la sigla del MAS-IPSP e inhabilitar candidatos. Así pretenden allanar el camino a su socio", publicó Morales, la tarde de este sábado.



Reyes Villa le acusó a Morales de trabajar por el complot y la desestabilización política con el apoyo de sus aliados en el parlamento.



En ese marco defendió las reuniones "que sostengo con varios sectores, como lo más razonable y sensato que se puede hacer en estos momentos y no es más que una muestra de que con diálogo y despojándonos de colores políticos y apetitos personales, se puede concurrir y lograr acuerdos enmarcados en una agenda de trabajo para el beneficio de nuestra gestión y los desafíos que la coyuntura social demanda".



En su mensaje desde X, Reyes Villa, que en las últimas horas estuvo en la ciudad de La Paz para reunirse con actuales parlamentarios con el fin de abordar temas de gestión según explicó su oficina de prensa, se lanzó contra los grupos opositores.



"Entiendo que los enemigos de la unidad y los fracasados en mantener una oposición coherente y responsable, hoy se rasgan las vestiduras y me acusan de su funesta, lamentable y funcional gestión política al evismo. No me detendré por unir al pueblo, ese es el único camino que nos va a garantizar mirar al futuro con esperanza".