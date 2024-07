Uruguay condena intento de golpe en Bolivia y pide evitar "visiones sesgadas"

El jefe de Estado de Uruguay, Luis Lacalle Pou, manifestó su solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce, tras la intentona golpista protagonizada por un grupo de militares a la cabeza del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, el pasado 26 de junio.

"No quiero dejar esta instancia, sin dejar de solidarizarme con mi colega Luis Arce. La alteración del orden constitucional no importa contra quién sea, si es electo democráticamente. No podemos tener visiones sesgadas según ese gobierno sea más o menos afín a nuestro pensamiento", dijo el mandatario uruguayo durante la 64ª Cumbre del Mercosur.

Los presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur), el mecanismo que reúne a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, se reúnen este lunes en Asunción con la incorporación de Bolivia como miembro pleno del bloque.

"Si la valoración de la democracia es subjetiva, ya no es tal, y por eso ante el levantamiento, ante la amenaza, Uruguay no puede hacer otra cosa que solidarizarse con Bolivia", dijo Lacalle reprochando la aventura militar que atentó contra la democracia boliviana.

El 26 de junio, el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, comandó un golpe de Estado que fracasó a las pocas horas.