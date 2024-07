Prada ve que el evismo intentará bloquear la ley de suspensión de primarias

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este jueves que el debate de la suspensión de las primarias se traslada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el evismo podría "bloquear" el proyecto de ley.

La suspensión de las primarias fue uno de los acuerdos a los que llegaron los partidos políticos en el encuentro por la democracia, ayer, en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque el documento no fue firmado por el jefe del MAS, Evo Morales.

"Lamentablemente lo señalé ayer, cuando él se sale , es la única persona que no se le da su capricho de meter el tema de Lauca Ñ, pero no correspondía", dijo Prada a Unitel.

Aseveró que el TSE enviará los próximos días un proyecto de ley de suspensión de las elecciones primarias, pero anticipó que el evismo podría bloquearlo, como hizo como otras normativas.

"No me parecería algo anormal, por decirlo así, de que él (Evo Morales) busque trabar proyectos de ley, sabotear, porque es lo que ha venido haciendo, no solo proyectos de ley económicos", dijo Prada.

Afirmó que "el proyecto de ley lo que se ha hecho no es la última palabra la que se tiene, es un espacio de diálogo, me parece positivo, que tengamos la capacidad de sentarnos en una mesa", destacó.

“El debate se traslada a la Asamblea Legislativa. Entonces me imagino que en los próximos días ya va a ser remitido por el TSE y esperemos que el debate ahí se dé con la misma altura y el nivel que espera el pueblo pensando en nuestra democracia y en la estabilidad que necesitamos, sobre todo en la certidumbre en torno a los procesos electorales”, dijo Prada.

Moralñes en conferencia de prensa rechazó el acuerdo y dijo que las elecciones primarias deberían realizarse.