Caso terrorismo: fallo de Corte-IDH debe ser de cumplimiento obligatorio

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) contra el Estado boliviano por “violaciones contra la vida y los derechos humanos” en el caso denominado “terrorismo” será de cumplimiento obligatorio, no prescribirá en el tiempo y tiene alcance regional, coincidieron tres analistas.

El caso se remonta al 16 abril de 2009, cuando la Policía ejecutó a tres extranjeros y detuvo a otros dos en el hotel Las Américas, en Santa Cruz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó el hecho de ejecuciones extraoficiales y habló de tortura. Además, emitió cuatro recomendaciones que no fueron cumplidas por el Estado boliviano, pese a cuatro ampliaciones de plazo.

El procurador general del Estado, César Siles, aseguró ayer que se hará “todo el esfuerzo necesario” para que la demanda sea declarada “improbada” en la Corte-IDH “o al menos la sentencia sea en términos más favorables para el Estado boliviano”.

El activista en derechos humanos Franco Albarracín señaló que una eventual sentencia recogerá las recomendaciones del informe de la CIDH que se convertirán en “obligaciones para el Estado”, por lo que tendrán que ser juzgados los presuntos responsables de las vulneraciones, incluidos exautoridades, investigadores y operadores judiciales encargados del ‘caso terrorismo’.

Además, explicó que, por tratarse de un delito de lesa humanidad, los delitos no prescriben y que es viable el proceso de los autores materiales e intelectuales por otros países.

A juicio del abogado Gary Prado, la Procuraduría General del Estado no podrá probar ante la Corte-IDH que el Estado cumplió las recomendaciones de la CIDH porque el caso es por la vulneración de los derechos de las víctimas del hotel Las Américas. “No se procedió a la reparación integral de las víctimas, no lograron un acuerdo económico para el resarcimiento y no se sancionó a los responsables”, precisó.

Añadió que no hubo voluntad para realizar una investigación seria “porque “ni siquiera se citó a los principales involucrados, que son el expresidente Evo Morales y el (ex)vicepresidente Álvaro García Linera”, añadió.

Adelantó que, en caso de que Bolivia pierda el juicio, debe cumplir con todos los fallos de manera obligatoria. “El juicio es porque se violaron los derechos humanos, porque sí asesinaron al joven irlandés Dwyer en el hotel Las Américas. Eso va a ser fácilmente probado en el juicio porque fue una ejecución sumaria”, explicó.

Hotel Las Américas

En el operativo realizado por la Policía en el hotel Las Américas murieron Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano, y Michael Martin Dwyer, irlandés, y fueron detenidos Mario Tadic, boliviano-croata, y Elod Tóásó, húngaro.

Hubo 39 personas procesadas en este caso. Denunciaron que se inició por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz.

El caso se cerró en 2020. Familiares elevaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).