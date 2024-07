Comité pro Santa Cruz pide a Arce adelantar las elecciones presidenciales

Ante la escasez del combustible y el dólar, el Comité Cívico Pro Santa Cruz pide al presidente Luis Arce adelantar las elecciones presidenciales para que haya un nuevo gobernante que atienda demandas y dé soluciones.

"Presidente, usted no tiene voluntad, no escucha, no usa interlocutores válidos, no atiende a los sectores (...) consideramos, Presidente, desde este Comité pro Santa Cruz, que usted debe analizar la posibilidad de adelantar las elecciones", dijo Fernando Larach, presidente del comité.

El dirigente atribuyó el pedido a lo que considera el "retroceso" de 20 años en la economía de Bolivia por el modelo económico del Gobierno. Además, según el comité, el país está en riesgo de sufrir una crisis similar a lo ocurrido en los años 80.

"El Gobierno nacional tiene conflictos con el sector gremial, con el sector transporte, agropecuario, con la ciudadanía en su conjunto, por el incremento de la canasta familiar", expuso Larach.