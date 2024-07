Dirigente del transporte pesado condiciona asistencia a diálogo a la destitución de dos ministros

El dirigente del Transporte Pesado, Héctor Mercado, rechazó la invitación a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno para este miércoles y aseguró que solo se sentarán a negociar si el presidente Luis Arce destituye a los ministros de Hidrocarburos, Franklin Molina, y de Obras Públicas, Edgar Montaño, a quienes acusa de la crisis de combustibles.

El sector declaró un paro con bloqueo indefinido desde hoy. Ayer, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, convocó a una mesa de diálogo para las este miércoles a las 10:00.

“Yo creo que el presidente (Luis Arce) tiene que tomar cartas en el asunto y determinar qué es lo que se va a hacer porque ahora ya no nos puede decir que somos políticos, como las declaraciones absurdas que hace el presidente de YPFB”, señaló Mercado a Unitel.

Además, piden la dimisión del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez.

“Lo que tiene que hacer es destituir inmediatamente. Quiere reuniones, quiere cosas, quiere que el transporte boliviano ayude, necesitamos la destitución inmediata de estos ministros y sus brazos operativos”, afirmó.

“Caso contrario, no nos vamos a sentar a ninguna reunión. Ya nos hemos sentado a bastantes reuniones técnicas, llamémoslos mesas de trabajo, llamémoslos como lo llamemos. Ya estamos cansados de que nos tomen el pelo, más claro, agua”, añadió.

La postura no es compartida por todos los dirigentes del sector. Algunos dijeron que están abiertos al diálogo. Sin embargo, Mercado dijo que no asistirán si no se escucha el pedido de las renuncias.

“Hemos sido muy claros, no se va a asistir a ninguna reunión si no hay las renuncias de esos dos ministros. No hay más que explicar, nosotros hemos llevado una reunión con el ministro de Economía donde se ha avanzado bastante entonces, lo único que está entorpeciendo la situación es el tema del diésel y el combustible", dijo Mercado.