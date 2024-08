Del Castillo afirma que, si no hay bloqueos, la distribución del diésel se normalizará hasta el lunes

El Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó este jueves que, de no existir bloqueos en todo el país, a partir del lunes la distribución de combustible se normalizará, debido a que desde el sábado estarían ingresando las cisternas con el diésel que se encuentra en puertos chilenos.







"El Presidente de todos y cada uno de los bolivianos, el día de ayer, se comprometió a que, a partir del sábado, empezará a llegar este combustible que se encuentra varado en puertos chilenos. A partir del lunes, si no existe ningún tipo de bloqueos en todo el territorio nacional, tendríamos un normal abastecimiento de estos carburantes en todo nuestro país", aseguró el Ministro.







Señaló que, debido al bloqueo, se impidió la circulación de 1.438 cisternas que deben transportar no solo el diésel, sino también otros carburantes en el país de manera normal.



Además, indicó que, dado el acuerdo entre los transportistas y el Gobierno, no existe ninguna razón para que continúen los bloqueos.

En este contexto, Del Castillo dio un plazo hasta las 20:00 de este jueves para que los bloqueos que aún persisten en algunos sectores del país sean levantados, de lo contrario, ordenará a la Policía su intervención.

"Por lo tanto, si no existe una causa justificada y hasta las 20:00 de la noche de hoy siguen existiendo puntos de bloqueo que impidan que estas cisternas puedan transitar libremente por el territorio nacional, desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, utilizaremos la fuerza pública para que estas cisternas puedan transitar libremente por todo el territorio nacional", advirtió Del Castillo.

Aunque la Confederación de Choferes de Bolivia llegó a un acuerdo con el Ministro de Economía, el transporte pesado aún continúa movilizado con puntos de bloqueo. Éste segundo indicó que permitirá el paso de cisternas, pero seguirá movilizado.