Se instala sesión de la ALP que tratará lista de postulantes para las judiciales

El transporte nacional instaló hasta mediodía más de 100 puntos de bloqueo en los nueve departamentos del país, según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC... Ver más Reportan más de 100 puntos de bloqueo en los 9 departamentos del país

La Policía liberó la tarde de este jueves al periodista Juan Pérez Munguía, que estaba detenido por hacer coberturas informativas sobre la temática del dólar cerca del Banco Central de Bolivia (BCB... Ver más Liberan a periodista detenido por hacer cobertura cerca al BCB

"Yo no puedo decirte si voy a ser o no candidato hasta no ver la convocatoria", así respondió el Ministro de Justicia Iván Lima respecto a la posibilidad de postularse a Fiscal General del Estado. Ver más Lima: "No puedo decir si voy a ser o no candidato a fiscal general hasta no ver la convocatoria"