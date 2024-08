Transporte federado dice que el paro es "contundente" y pide una "solución sostenible" a la falta de diésel

El dirigente del transporte federado de Cochabamba, José Orellana, calificó de contundente el paro del sector y afirmó que esperan que el abastecimiento de combustible se normalice.

"El paro es contundente, se ha cumplido el paro, no hemos tenido problemas. El reporte es que la medida es contundente", dijo Orellana.

El transporte acata hoy un paro nacional exigiendo la normalización de la venta diésel y de dólares en el mercado nacional.

"Debemos decir que los planteamientos que hemos hecho son el abastecimiento de combustible y la estabilidad del dólar, y pedir que se aprueben créditos camineros", dijo.

Afirmó que la noticia de que hoy un buque descargará diésel para Bolivia en el puerto de Arica es buena, pero pidió que sea algo sostenible y que el abastecimiento no dure solo unos días.

"Es cierto que arriba el diésel, pero por qué tiempo, queremos que se dé certeza y sostenimiento", afirmó.

Aseguró que el sector no se mete en política y que la medida de presión no tiene que ver con situaciones partidarias. "No hemos querido meternos en temas políticos, ni alargando ni acortando el mandato de ninguna autoridad. Eso tiene que quedar claro", dijo.