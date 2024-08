Arce preside actos de aniversario de Bolivia y dará su mensaje desde Sucre

El presidente Luis Arce Catacora presidirá hoy en Sucre los actos de conmemoración por los 199 años de la independencia de Bolivia, con su mensaje a la nación desde la Casa de la Libertad a las 10:00.

“Va a ser un mensaje de lo que hemos ido llevando adelante, es importante decir: a pesar de la crisis, la crisis no nos detiene, estamos con la gestión, estamos con el trabajo y le estamos dando solución”, sostuvo la viceministra.

Además del mensaje presidencial, están programados otros actos a propósito del aniversario patrio, como el desfile cívico, la Sesión de Honor y el desfile militar del 7 de agosto.

El Presidente será recibido por las Fuerzas Armadas en Chuquisaca y después comenzarán los actos protocolares, como la ceremonia ancestral, a las 7:00, en la plaza 25 de Mayo, donde media hora más tarde se realizará la entrega de ofrendas florales.

A las 8:30 está programada la iza de banderas y entonación del Himno Nacional en la Casa de la Libertad, donde se celebrará la sesión de honor de la Asamblea Legislativa, a partir de las 10:00. La agenda se cerrará con un almuerzo oficial, desde las 12:30.



Reclamo

En contacto con Los Tiempos, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi dijo que no existe mayor expectativa respecto a lo que vaya a decir el presidente Arce. “Mientras sigamos teniendo un presidente que no tiene autocrítica y sentido de la realidad, lo único que podemos esperar son más promesas demagógicas y soluciones de corto plazo que no solucionarán la crisis. Ojalá no sea un discurso que nos hable de la Bolivia ideal, sino de la Bolivia real”, dijo.

Para el secretario de actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Armin Flores, el discurso del Presidente debe responder a tres problemáticas actuales que enfrenta Bolivia: crisis económica, hidrocarburífera y agrícola.

“Es necesario tomar acciones con relación a la sequía y los incendios, es necesario realizar ajustes”, comentó Flores.



El expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, demandó a Arce que, en este 6 de agosto, sea sincero con el país y que no culpe al pasado de la crisis que enfrenta, cuando ya están cuatro años en el gobierno.

“Tampoco sirve de nada culpar a la situación internacional, cuando los países de nuestra región están en mejores condiciones que el nuestro”, sostuvo Morales.