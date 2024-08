En medio de incidentes contra los magistrados, comienza sesión por la independencia de Bolivia

Durante la instalación de la Sesión de Honor por los 199 años de independencia de Bolivia, se reportaron incidentes por la presencia de los magistrados "autoprorrogados" en la Casa de la Libertad en Sucre.







Con gritos de "¡fuera!" y "¡truchos!" los legisladores de la oposición rechazaron a los representantes del Órgano Judicial que participaron del acto central donde asisten diferentes personalidades e invitados.







Por varios momentos, el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Davod Choquehuanca, pidió orden y disculpas por el bochornoso momento durante la Sesión de Honor.







"La capacidad de superar los odios, no ha tenido la capacidad de superar el individualismo y regionalismo; pongámonos la mano al pecho, de una vez construyamos unidad, aceptemos lo distinto, no todos pensamos igual, tampoco estamos obligados a pensar igual, voy a pedir tolerancia, no podemos excluir a ningún boliviano", añadió.