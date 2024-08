Oposición no apoyará el referendo propuesto por Arce y evismo se cierra a negociaciones

"No hay nada que debatir"; las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana no apoyan el nuevo referéndum propuesto por Arce para tratar la subvención de hidrocarburos, escaños y reelección. El ala radical del Movimiento Al Socialismo se cierra a negociaciones en el parlamento.

"Nosotros no vamos a negociar, es un problema de Lucho. Los temas propuestos son temas técnicos que deberían solucionarse a través de proyectos para suplantar los recursos. ¿Ustedes creen que los hermanos de Santa Cruz estarán de acuerdo con la pérdida de escaños?No, no va a pasar", señaló a Urgente.bo, el diputado evista Patricio Mendoza.

El Presidente del Estado, Luis Arce, planteó este martes la convocatoria a un referéndum nacional para definir si se mantiene o no la subvención a los hidrocarburos, sobre la asignación de los escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la reelección continua o discontinua en la Presidencia del país. El evismo propuso en las últimas horas incluir en el referendum el "revocatorio de Arce y Choquehuanca".

"Debemos estar abocados a solucionar la crisis económica y no a la discusión esteril de un referendum", dijo.

El diputado por Creemos, Erwin Bazán, señala como "discusión social politizada" la propuesta de un nuevo referéndum que intenta "entretener" al país y despistar de la crisis económica que se agrava en Bolivia, "quieren que mordamos el anzuelo".

"Luis Arce está evadiendo la crisis económica y está huyendo de ese debate que debemos tener los bolivianos en este momento. Estamos sufriendo los efectos de la crisis económica y no hay ajustes estructurales al sistema económico, ese es el debate que debemos tener los bolivianos y no un referéndum con aristas técnicas. Invito a la ciudadanía a no morder el anzuelo y no sigamos esta línea esteril de discusión sobre un referéndum inútil. ", señaló Bazán a Urgente.bo.

Por otra parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, rechazó la propuesta del referéndum y lo calificó como un "gasto insulso e innecesario".

"Nosotros consideramos que este referéndum no viene al caso, va a ser un gasto insulso y que prácticamente las decisiones tienen que ser desde el gobierno y en el tema de las elecciones se tiene que cumplir la norma porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que Evo Morales está inhabilitado", agregó.