El nuevo combustible de 95 octanos se comercializa en 54 surtidores del eje central del país

La gasolina Premium Plus de 95 octanos, un nuevo tipo de combustible destinado a satisfacer la demanda de vehículos modernos según YPFB, se encuentra disponible en 54 estaciones de servicio ubicadas en el eje troncal de Bolivia, que incluye las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El anuncio fue realizado por Joel Callaú Justiniano, gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El combustible, con un precio de Bs 5,71 por litro, está disponible en 32 estaciones de servicio en Santa Cruz, ocho en La Paz y 14 en Cochabamba. Callaú Justiniano señaló que los volúmenes de gasolina Premium Plus están garantizados para cubrir la demanda en estas ciudades, destacando que Santa Cruz presenta una mayor necesidad de este tipo de combustible.

La gasolina Premium Plus está diseñada para vehículos nuevos y seminuevos, tanto de pasajeros como de carga. Según Callaú, su alta calidad proporciona un mejor rendimiento y cuidado del motor, y cumple con la normativa internacional EURO, lo que la hace más amigable con el medio ambiente. El combustible se produce mezclando gasolina de 90 octanos con un 12% de etanol anhidro, lo que incrementa el octanaje hasta alcanzar los 95 octanos.

Justiniano aclaró que la introducción de la gasolina Premium Plus no afectará la producción de la gasolina especial de 85 octanos, y desmintió rumores sobre un posible incremento encubierto en los precios. Explicó que, aunque la gasolina Premium Plus tiene un precio más alto, su mayor octanaje y calidad ofrecen beneficios como un mayor rendimiento del motor y un ahorro en el consumo de combustible, ya que los motores no requieren tanto esfuerzo para operar.