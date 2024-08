Alcón señala que control de dólares a exportadores es una propuesta y que el Gobierno escuchará a todos los sectores

Universitarios de las áreas de salud y derecho exigen a la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de Ley 035, de Modificación a la Ley de Pensiones, para generar espacios de trabajo para las... Ver más CUB pide aprobar la ley de pensiones y generar trabajo a las nuevas generaciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó este martes a las elecciones judiciales para el 1 de diciembre, con el fin de conformar las magistraturas del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional... Bolivia elegirá nuevas autoridades judiciales el 1 de diciembre de 2024

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) puede esperar hasta la próxima semana la sanción y promulgación de la ley que suspende las elecciones primarias, afirmó este martes el presidente del ente... Dan a Senado más plazo para suspender primarias