Fuego en San Matías es "incontrolable" y Alcalde pide más ayuda

La localidad de San Matías, en Santa Cruz, vive prácticamente un infierno. Los incendios forestales se han descontrolado y la Alcaldía espera que "un milagro" ayude a controlar el fuego.

"En 2021 teníamos 300 bomberos y no se pudo controlar el incendio. Lamentablemente, se tiene bomberos ahora, pero es incontrolable por la crecida de los pastos, árboles y solo podemos esperar un milagro para que se pueda aplacar estos incendios", relató el alcalde Carlos Valverde a la red Unitel.

Dijo que son más de 700.000 hectáreas que fueron consumidas por el fuego que se inició hace dos meses en este lugar, en el departamento de Santa Cruz, y que hasta ahora no ha podido ser sofocado en su totalidad.

"Nosotros, el 1 de agosto, hemos entregado las carpetas y ahora estamos a 20 de agosto y no podemos estar echando la responsabilidad o queriendo escapar a las responsabilidades que realmente tenemos", dijo.

"No se trata de buscar culpables o soluciones, esperamos un milagro y no escapar a las responsabilidades. No hay apoyo de la Gobernación en nuestro municipio", dijo el alcalde, que acotó que, de acuerdo a los reportes recibidos sobre el clima, no se tienen pronóstico de lluvias en un tiempo corto en este municipio.

El Viceministerio de Defensa Civil desplegó dos helicópteros y una avioneta en la zona. La Gobernación y el Gobierno enviaron dos mil bomberos para los incendios en la región oriental del país.

Según datos preliminares, los incendios afectaron a la fecha más de dos millones de hectáreas en Bolivia.