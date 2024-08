Jubilados se suman al pedido para que el Gobierno apruebe ley de pensiones

A los estudiantes universitarios del área de Salud y Derecho de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), que exigen la aprobación del proyecto de Ley 035 de Modificación a la Ley de Pensiones, ahora se suman los jubilados que también piden que dicha ley sea aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El secretario general de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala, en declaraciones a la prensa, exigió que el proyecto de ley 035 de Modificación a la Ley de Pensiones sea aprobado.

El dirigente informó que la propuesta de ley que eleva las rentas de los jubilados ya fue socializada con varios sectores, por lo que pidió “no perjudicar a más de 143 mil jubilados a nivel nacional” que esperan su incremento en sus pensiones.

Posición de Fesirmes

En tanto, en entrevista con Los Tiempos, el secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de la Salud Pública (Fesirmes) de Bolivia, Daniel Cazas Aguirre, informó que se ha enviado notas al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente Luis Arce para acordar una reunión y dar una solución, pero no tuvieron ninguna respuesta de esas autoridades. “Vemos que no tienen la voluntad de solucionar”, dijo.

Aguirre añadió también que Fesirmes nacional está dispuesta a explicarles a los universitarios los alcances del proyecto de ley, “ya que están siendo utilizados políticamente algunos dirigentes”, en referencia al pedido de los estudiantes universitarios del área de Salud y Derecho de la CUB, que exigen la aprobación del proyecto de Ley 035.

Este diario intentó ponerse en contacto varias veces con el presidente de la CUB Boliviana para escuchar su versión, pero no se tuvo respuesta .

Colegio Médico

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte, advirtió que este martes se realizará una reunión para determinar nuevas medidas de inmediato.

“Estamos programando una marcha nacional en la ciudad de La Paz para esta semana, el día lo determinaremos en una reunión. Yo creo que se nos han hecho la burla”, dijo. “Desde que comenzamos el diálogo, hemos entrado en un compás de espera y hemos suspendido nuestras medidas de presión. Estamos en estado de emergencia y si se dispone tratar la ley, adoptaremos otras medidas”, aseveró.

Amenazan con paro de 120 horas

El Colegio Médico de Bolivia dijo que, de no ser escuchados por el Gobierno (sobre anular el proyecto de Ley de Pensiones), irán a un paro de 120 horas y no descartan un paro indefinido.



“Hemos hechos todas las explicaciones necesarias de tipo científico-técnico, en sentido de que no se puede obligar a que nos jubilemos a los 65 años”, afirmó Carlos Iriarte, presidente del Colegio Médico de Bolivia.



Iriarte también hizo referencia a que existe un gran sector de los jubilados que rechazan la aprobación de ley de pensiones.