El MAS evista exige al Órgano Electoral supervisar su congreso

El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso que se realizará el 3 de septiembre en el trópico de Cochabamba. Advirtió que, si no hay una supervisión del ente electoral, saldrá a las calles y llevará adelante el bloqueo de caminos, según reporte de Visión 360.

Rodolfo Vallejos, asambleísta del MAS, dijo que las organizaciones sociales están molestas y que si no envían veedores al congreso del trópico, el responsable de los bloqueos será el TSE “por no cumplir sus obligaciones.

“Las organizaciones sociales están muy incómodas y molestas, quieren tomar acciones en las carreteras, en las avenidas, en las calles y en el mismo Órgano Electoral. Estamos frenando estas acciones. El responsable y culpable será el TSE, por no cumplir sus obligaciones”, declaró Vallejos a DTV.

En tanto, la coordinadora departamental del MAS en Santa Cruz, Elizabeth Paco, adelantó que así “manden o no manden” a veedores, el MAS llevará el encuentro de todas maneras.

“Nosotros estamos aquí para pronunciarnos. Exigir al TSE que se pronuncie y diga si irá a supervisar el congreso del 3 de septiembre. Todo eso es nuestro pedido, nuestra exigencia de Santa Cruz, por eso estamos presentes en las puertas del TSE. Caso contrario, el TSE no nos escucha a nosotros, no nos respetará la petición, seguramente en ese momento, que nos mande o no nos mande, nosotros participaremos con los delegados de los diferentes sectores”, dijo.

El vocal del TSE Gustavo Ávila afirmó que la petición del ala radical ya se encuentra en Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), para deliberar si se debe acompañar el congreso. Anticipó que, de llevarse todo de forma correcta y verificar el cumplimiento del estatuto orgánico y otras normas, la determinación se conocerá en estos días.