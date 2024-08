El TSE prevé inscribir 100 mil nuevos electores

Con la meta de llegar a 100 mil nuevos electores en el país para las elecciones judiciales del 1 de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inauguró ayer el empadronamiento masivo.

En Cochabamba se espera unos 44.800 registros, entre nuevos votantes y quienes han cambiado de domicilio.

Ruth Pontejo Claros, presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, ayer durante el acto de inauguración, informó que en Cochabamba se habilitaron 152 puntos de empadronamiento, con una cobertura de 430 asientos electorales en las 16 provincias de los 47 municipios más Raqaypampa. También recalcó que se está desplegando 221 equipos de profesionales.

Por su parte, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe, que estuvo presente en la inauguración, dijo que este proceso de empadronamiento hace énfasis en los jóvenes que cumplirán 18 años hasta el 1 de diciembre. Hizo un llamado al universo de nuevos votantes a empadronarse y ejercer su derecho al voto. Recordó, además, que este proceso también va dirigido para todos los que hicieron cambio de domicilio y para los que nunca estuvieron empadronados.

Estos 10 días son fundamentales, advirtió, porque el 30 de agosto se cierra el registro, para poder habitar a los ciudadanos que voten en las elecciones del 1 de diciembre.

“Cualquier ciudadano que pretendiera registrarse el 31 de agosto, o posteriormente, esas personas no podrán votar. Aunque afirmen que se registraron el 31, después del plazo fijado, repito, ese ciudadano no podrá votar y no estará registrado en la lista de habilitados”, dijo Tahuichi.