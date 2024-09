Vocal rechaza la presión de partidos al TSE por renovación de directivas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puso en agenda de la Sala Plena una posible ampliación del plazo para la renovación de directivas de partidos y agrupaciones ciudadanas y que “seguramente eso se verá más adelante”, dijo ayer el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.



“El TSE todavía no ha considerado dar una postura o algo parecido. Pero el Órgano Electoral monitorea constantemente el acontecer de la democracia de nuestro país”, sostuvo.



Este jueves 5 de septiembre concluye el plazo para renovar las directivas en las organizaciones políticas y los dos bloques del Movimiento Al Socialismo (MAS), evistas y arcistas, asumen protestas.



Tahuichi advirtió que ningún “actor político” puede pedirle al TSE que incumpla la ley. “El Órgano Electoral estará firme en su decisión y no vamos a aceptar presiones, vengan de donde vengan. Estamos firmes con la ley”, enfatizó.



Consultado sobre qué agrupaciones podrían ser amonestadas, Tahuichi dijo que no adelantaría nada al respecto, asegurando que la Sala Plena se pronunciará en su momento.

Arcistas dan plazo



Por su parte, el Pacto de Unidad arcista sostuvo una reunión con el TSE, ayer, para pedir el reconocimiento del congreso en El Alto, donde se eligió una nueva directiva del MAS, encabezada por Grover García. Tras en el encuentro, el sector dio un plazo de 24 horas para recibir una respuesta.



En la reunión, el TSE prometió enviar una carta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que emita un pronunciamiento, ya que el proceso está “congelado” en dicha instancia.

Sanciones



Para el analista Paúl Coca, no existe voluntad en el TSE de querer dar la máxima sanción electoral contra el MAS-IPSP, por la repercusión que eso generaría.



Coca no ve voluntad de querer cancelarle la vigencia al MAS, sino de buscar mayores excusas para ampliar plazos “como que ya no hay elecciones primarias para 2025, o que, además del MAS-IPSP, existan otras organizaciones políticas que necesitan una ampliación.



Según Coca, existirá una ampliación “por última vez” para que el propio TSE se evite mayores conflictos en contra”.



El analista recordó que, cuando existía la Corte Nacional Electoral, no había ampliación de plazos, ya que la readecuación partidaria se dio en 1987 y 2003, sin lugar a ampliaciones.