Más de 50 organizaciones políticas de Bolivia no renovaron directivas ni adecuaron sus estatutos

Más de 50 organizaciones políticas de las 138, que cuentan con personería jurídica vigente en toda Bolivia, no renovaron sus directivas y tampoco adecuaron sus estatutos a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, según revelan datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De acuerdo con el informe TSE-SC N° 0141/2024 de 3 de septiembre de 2024 de Secretaría de Cámara del TSE, de las 138 organizaciones políticas, 67 eligieron a sus nuevas directivas, 14 están en proceso y 57 aún no lo hicieron; en tanto que 81 adecuaron su estatuto a la Ley 1096, 5 están en proceso y 52 no lo ajustaron.

De los 12 partidos políticos, 7 renovaron sus directivas y 5 (Acción Democrática Nacionalista, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Frente Para la Victoria, Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento Al Socialismo- Instrumento por la Soberanía de los Pueblos) están en proceso de elección.

De las 11 organizaciones políticas de Chuquisaca, 4 no renovaron su directiva; en La Paz 12 de 27 no lo hicieron; en Cochabamba 9 de 14; en Oruro 2 de 8; en Potosí 4 de 7; en Tarija 7 de 14; en Santa Cruz 12 de 33; en Beni 3 de 7 y en Pando 4 de 5 aún no eligieron a sus nuevos jefes.

En cuanto a la adecuación de los estatutos orgánicos a la Ley 1096, el informe refiere que, de los 12 partidos políticos, 11 cumplieron con esa labor y 1 - no se especifica cuál- se encuentra en ese trabajo.

A escala departamental, en Chuquisaca 3 de 11 no ajustaron aún su estatuto, en La Paz 24 de 27 no lo hicieron, en Cochabamba 8 de 14, en Oruro 2 de 8, en Potosí 3 de 7, en Tarija 4 de 14, en Santa Cruz 5 de 33, en Beni 2 de 7 y en Pando 1 de 5.

Por decisión de la Sala Plena del TSE, las organizaciones políticas tienen hasta el 20 de diciembre para completar ambas tareas, sino se arriesgan a recibir una amonestación.

La Resolución TSE-RSP-ADM N° 0314/2024 de 5 de septiembre de 2024 dispone que las organizaciones políticas de alcance nacional, departamental, regional y municipal (cuyas directivas hubieran superado el periodo de su mandato) que no convoquen, realicen y registren sus eventos partidarios internos de elección o renovación de sus directivas, bajo supervisión del Órgano Electoral Plurinacional, además de la adecuación de sus estatutos internos, "serán pasibles a sanciones correspondientes".