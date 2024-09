Reelección: Arce le dice a Evo que hará respetar la CPE y que no se escapará

El presidente Luis Arce se dirigió ayer al exmandatario Evo Morales y afirmó que hará respetar la Constitución Política del Estado (CPE) que no permite la reelección y le advirtió que no permitirá que ponga en riesgo la vida del pueblo para imponer su candidatura.

Por primera vez desde la ruptura dentro del MAS, el jefe de Estado se dirigió directamente a Morales y afirmó que no va a tolerar “enfrentamientos” por ambiciones de poder.

El MAS del ala “evista” confirmó que iniciará este martes una marcha desde Caracollo, en defensa de la sigla y de la candidatura de Morales.

“Basta Evo. Hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras, tus calumnias en silencio, pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar”, dijo Arce.

Afirmó que Morales amenaza a todo el país con paros y bloqueos “solamente porque quieres hacer lo que la Constitución no te permite”.

“ No soy yo quien te está inhabilitando, es la Constitución por la que votó el pueblo” dijo y le convocó a resolver este problema “asumiendo las reglas de la democracia”.

“No arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder”, dijo.

Arce le pidió a Evo que no se vuelva a equivocar imponiendo su candidatura porque Bolivia necesita “nuevos liderazgos” y que el rol de ambos es “impulsar esos liderazgos para garantizar la continuidad de un proyecto político que es del pueblo”.

Arce dijo que ya respondió el pliego petitorio que el evismo envió al Ejecutivo, pero afirmó que “sé que eso no detendrá la marcha, sea la respuesta que fuera”.

Le pidió al exmandatario que deje de incendiar la democracia, porque no solo es el Gobierno el que pierde por la “irresponsabilidad y locura de poder” de una persona.

“No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado”, advirtió.

Le pidió que no disfrace sus ambiciones personales “ni socaves la democracia tomando como banderas problemas estructurales” en los que, aseguró, está trabajando para solucionar todos los días.

“Aquí estoy, yo no me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepte ser tu títere tuyo, vente aquí, te espero y resolvamos ese problema asumiendo las reglas de la democracia. No arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder”, resumió.

El mandatario dio el mensaje rodeado de dirigentes del Pacto de Unidad afines al Ejecutivo.