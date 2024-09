Comisión de la CIDH arribará a Bolivia la próxima semana para reunirse con el TSE

Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribarán a Bolivia el lunes de la próxima semana para sostener una reunión con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"El Tribunal Supremo Electoral sostuvo ayer (miércoles) una reunión preparatoria a distancia con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de su futura visita de cooperación técnica y seguimiento de recomendaciones en el país los días 23 y 24 de septiembre", informó en sus cuentas oficiales. Al respecto, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe señaló que los vocales solicitaron medidas cautelares ante la presión que ejerce la marcha evista, que busca viabilizar la candidatura de Evo Morales.

"Este lunes que viene nos vamos a reunir de manera presencial en el TSE para hacer justamente este reclamo. Quieren presionar, quieren explotar, quieren abusar de la vulnerabilidad de los vocales del TSE, y ante el silencio del Estado, ahora estamos pidiendo las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", aseguró.

Explicó que las medidas cautelares son necesarias para preservar los derechos a la vida, seguridad e integridad de los vocales que, en su criterio, están desamparados ante la no aprobación de la Asamblea Legislativa del proyecto de modificación de la Ley 044, que resguarda a tres órganos del Estado y omite a las autoridades del Órgano Electoral.

"Somos un poder del Estado, tenemos que trabajar con garantías constitucionales (...). He escuchado por ahí que el senador Andrónico Rodríguez tiene ya medidas cautelares. ¿Qué paradoja, no?", reclamó.

Morales y sus afines iniciaron el martes una marcha desde Caracollo, Oruro, hasta La Paz con el principal objetivo de presionar y asegurar su candidatura. Insisten en que el TSE valide el congreso de Lauca Ñ, Cochabamba, donde el también dirigente cocalero fue elegido presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y candidato único para las elecciones generales de 2025.

Tahuichi Tahuichi insistió en que este congreso incumplió el artículo 13 del estatuto orgánico del MAS, que establece un congreso para la renovación de la directiva, previo consenso con las organizaciones fundadoras del Instrumento Político.

Morales se niega a consensuar la convocatoria a un congreso nacional con el Pacto de Unidad, representado por Lucio Quispe (Csutcb), Esteban Alavi (Interculturales) y Guillermina Kuno (Bartolinas).

"Ahora, una marcha desde Caracollo, con 5.000 o 6.000 personas, nos está pidiendo que se incumpla la ley. ¿Está bien que se marche para que se incumpla, se transgreda la ley? ¿Está bien?", cuestionó.

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, aseguró que los vocales no actúan bajo "ningún tipo de presión y que no es pertinente hablar de habilitación o inhabilitación de candidaturas, toda vez que el país no atraviesa un periodo electoral ni una convocatoria oficial que respalde estas peticiones.