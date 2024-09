Vocal del TSE: Sorprende que se hable de candidatos cuando no hay un proceso electoral en curso

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, cuestionó este miércoles los pedidos de la facción “evista” del MAS de habilitar a Evo Morales como candidato a las elecciones generales, cuando todavía no se convocó a ese proceso.

A título personal, afirmó que el TSE “no actúa bajo ningún tipo de presión” para asumir sus decisiones, ni mucho menos de un proceso electoral que hasta el momento no se encuentra en curso. “Nos sorprende y nos llama la atención que se hable de habilitación o inhabilitación cuando no se está en un proceso electoral y la única autoridad competente para definir la habilitación y la inhabilitación de candidatos en proceso electoral es el Órgano Electoral”, dijo.

Los dirigentes de sectores sociales “evistas” demandaron, en varias ocasiones, el respeto del congreso de Lauca Ñ, realizado en Cochabamba, donde se ratificó a Morales como el presidente del partido y, además, se lo eligió como candidato para las elecciones generales de 2025.

Sin embargo, Vargas aseguró que, en su momento, el TSE se pronunciará sobre las candidaturas para esas elecciones, ya que se deben cumplir ciertos requisitos, demandas de inhabilitación, entre otros.

“Mientras no exista un proceso electoral en curso, no existe una convocatoria o un calendario electoral, no se podría hablar de candidaturas porque es este órgano el competente de definir cada una de las candidaturas”, reiteró. De acuerdo al TSE, las elecciones generales se realizarán en agosto del próximo año.