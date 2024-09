Cabildo de Ventilla decide defender al gobierno de Arce y pide la aprehensión de Morales por sedición

El cabildo en el que se convirtió la multitudinaria concentración de organizaciones sociales en Ventilla, El Alto, decidió defender al gobierno de Luis Arce y pedir a los órganos llamados por ley aprehender al dirigente cocalero, Evo Morales, por la violencia y los actos de sedición que promueve para acortar el mandato de la actual administración estatal.



La multitudinaria concentración se convirtió en un cabildo, en medio de un ataque violento de grupos de choque evistas en contra de miembros de organizaciones sociales que acudieron a la convocatoria del Pacto de Unidad en defensa de la democracia. El evento terminó convirtiéndose en un cabildo, de acuerdo al dirigente campesino, Guery García.



Entre las resoluciones aprobadas están el resguardo de la Casa Grande del Pueblo y la defensa del "gobierno democráticamente electo con más del 55%, a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora y de nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca", ante la amenaza de violencia cuando llegue a La Paz la movilización evista.



"Se ha determinado que, tanto el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y nuestros hermanos de la Policía, como brazo operativo, hagan cumplir nuestra Constitución Política del Estado y puedan aprehender a este señor (Morales) que está incitando a la violencia, está creando sedición y un intento de golpe", informó.



En un mensaje al expresidente, el cabildo le recordó y advirtió que no puede volver a postular a la Presidencia del Estado. "Se va a respetar nuestra Constitución Política del Estado y Evo Morales Ayma ya no va a volver a ser candidato, menos a costa del dolor y de la sangre", establece otro de los puntos del documento aprobado este domingo.



La posición del Pacto de Unidad surge en respuesta a la marcha evista que tiene entre su principal punto asegurar la candidatura de Morales. En una carta enviada a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el expresidente busca el reconocimiento del congreso masista de Lauca Ñ, Chapare, donde se lo declaró candidato único, y que fue anulado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Los voceros de la marcha hablaron de una "guerra civil" y del acortamiento del mandato del presidente Arce. De hecho, el propio Morales reveló que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, asumirá la Presidencia tras la dimisión de Arce y del vicepresidente Choquehuanca.



En ese objetivo, el evismo advirtió que, si el Gobierno no cumple con sus demandas, en octubre empezará un bloqueo indefinido de caminos.



Ante ese anuncio, el cabildo decidió que "Vamos a tomar acciones que la Constitución Política del Estado y la normativa establezcan para impedir el bloqueo nacional de caminos y el cerco a las ciudades que pretende llevar adelante el señor Evo Morales Ayma, por su ambición personal de poder".



Morales y su marcha prevén entrar este lunes a La Paz, en medio de la resistencia de organizaciones sociales.