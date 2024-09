Lima descarta ser designado Fiscal General tras su renuncia al Ministerio de Justicia

Tras la posesión de César Siles como nuevo ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el exministro Iván Lima desmintió que vaya a asumir el cargo de Fiscal General del Estado por decreto, como sugirieron sectores de la oposición. La aclaración se produjo durante el acto en Casa Grande del Pueblo, donde el presidente Luis Arce oficializó el nombramiento de Siles, quien previamente se desempeñaba como Procurador General del Estado.

Lima, quien renunció al Ministerio de Justicia tras tres años y diez meses en el cargo, afirmó que no existe ninguna posibilidad de que asuma la Fiscalía General. "El exministro de Justicia no va a pasar a ser Fiscal General, y no va a ser designado Fiscal General por decreto", señaló en su discurso, respondiendo así a las especulaciones generadas por legisladores de los bloques opositores Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) sobre su salida del ministerio.

Durante su intervención, Lima también hizo un repaso de los desafíos enfrentados en su gestión y mencionó los obstáculos encontrados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo, rechazó las acusaciones vertidas por Evo Morales, quien había calificado al equipo de ministros como "drogos", "corruptos" y "fascistas" durante la marcha de Caracollo a La Paz, cuyo objetivo era impulsar su candidatura.

El acto de posesión de César Siles se llevó a cabo horas después de que Lima oficializara su renuncia irrevocable a través de su cuenta en la red social X.