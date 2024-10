Exfiscal Gutiérrez revela que tiene el audio de la orden del fiscal Lanchipa de no investigar a Morales

La destituida fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez anunció este jueves que en el “momento oportuno” revelará el audio en el que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, le ordenó que no investigue la denuncia por trata y tráfico de personas y estupro contra el expresidente Evo Morales.

“Así es, tengo (el audio). Y en el momento oportuno lo voy a sacar para que desenmascaremos y no nos hagamos la víctima”, anunció en una entrevista con Unitel la exfiscal Departamental de Tarija.

Lanchipa la cesó de su cargo, según Gutiérrez, por no cumplir la orden de no continuar con la investigación contra el exmandatario por el delito de trata y tráfico de personas y estupro.

Según las investigaciones, el expresidente y una menor de edad tuvieron una hija en febrero de 2016, cuando ella tenía 16 años. Los hechos sucedieron en Yacuiba, Tarija.

Sin embargo, según Lanchipa, Gutiérrez, junto con otros dos fiscales, fue apartada del cargo por una “conducta negligente en el cumplimiento de sus funciones”, porque se violaron los “derechos fundamentales de las partes” al emitirse la orden de aprehensión en contra de Morales.

Para Lanchipa, esa situación llevó a que la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, deje sin efecto la orden de aprehensión por fallas procedimentales, por lo que negó que hay dado “la instrucción para paralizar el proceso".

No obstante, la exfiscal lamentó que Lanchipa “haya salido con ese discurso totalmente falso, porque él sabe realmente qué es lo que ha pasado, él sabe qué es lo que me dijo, yo lo dije en su momento (y) voy a sacar las pruebas”.

“Él debería decir la forma como me ha amedrentado y amenazado, para que no haga, absolutamente, nada. Cuando le dije: ‘pare la masacre blanca (por los despidos) que está realizando el Ministerio Público’; me respondió: ‘te alejas de aquí, te doy 20 minutos para que presentes tu renuncia, si no presentas tu renuncia, te va a llegar un memorándum de destitución. Te dije que no hagas nada en este caso’”, relató.

En criterio de Gutiérrez, Lanchipa, que termina su gestión como fiscal general el 22 de octubre, “tiene cierto interés” en este caso y evita avance.

Negó que se hubiera cometido un “mal procedimiento” en las investigaciones y afirmó que la causa “tenía control jurisdiccional”, a pesar de que la jueza Moreno lo niegue y haya argüido ese elemento para dejar sin efecto la orden de aprehensión.

Con todo, la exfiscal demandó la continuidad de las investigaciones y se “haga justicia porque hay una menor involucrada”.

“Acá lo que estamos buscando es precautelar los derechos de esta adolescente, como asimismo de una niña que existe de por medio”, insistió.