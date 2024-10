"Es hija del Evo Morales", asegura ante la Fiscalía el padre de Cindy sobre su nieta

"Es hija del Evo Morales", así respondió Emeterio V. M. (67) cuando en su declaración informativa en la Fiscalía le preguntaron sobre el padre de la hija de su hija Cindy V.P. Además, confirmó que la menor nació en 2016 cuando su hija era menor de edad, aunque no precisó su edad.

La confirmación está en su declaración ante el equipo de fiscales que investiga el caso contra el expresidente por la denuncia de trata y tráfico de personas, informó la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero, quien tuvo acceso a la declaración fiscal.

Emeterio V.M. fue enviado fue aprehendido el 11 de octubre por no haberse presentado a declarar por la denuncia en la Fiscalía de Tarija. Una vez declaró se lo llevó ante un juez cautelar que definió su detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos, mientras Idelsa P.S., madre de la víctima, se encuentra prófuga.

En la pregunta 10 de su declaración se le consulta: "¿Diga usted si tiene conocimiento quién es el progenitor de su nieta?".

Y la respuesta es la siguiente: "Claro, es hija del Evo Morales, yo me entere, la hija..., no estoy acostumbrado a problemas (sic)".

En otra pregunta se le consultó cuántos años tenía su hija cuando dio a luz a su nieta, a lo que Emeterio responde: "No me acuerdo bien, pero era cuando era menor, como no vivía con ellos, no recuerdo bien la edad (sic)".

El padre de Cindy está separado de Idelsa desde 2003, y terminó divorciándose legalmente en 2008. Además, demandó a su exesposa por agresión, informó el abogado de Emeterio, Aníbal Cabezas.

Campero aseguró que la declaración del padre de la menor es contundente y muestra que "conoce a la nieta y sabe quién es el padre".

"Lo más grave de todo esto, revisando un poco todo este cuaderno de investigación, es que incluso a la menor se le ha prohibido acceder a las revisiones periódicas que debería tener cualquier mujer embarazada. No ha podido acudir a ningún centro de atención médica y ha tenido que mantener su embarazo en secreto hasta el momento que da a luz a la hija de Evo Morales", afirmó la legisladora en el programa Poder Medios y Miedos.

De acuerdo con la diputada, Emeterio no podía ver a su hija porque "prácticamente (ella) estaba bajo el poder de la madre, quien ha sido beneficiada con cargos", incluso "ha llegado a salir del país con pasaporte diplomático", documento al que solo accede el presidente, vicepresidente, diputados, senadores y, por supuesto, el canciller y embajadores.

Según las investigaciones, Idelsa fue candidata del MAS a la Asamblea Departamental de Tarija en las elecciones subnacionales del año 2015, cuando su hija mantenía una relación con el entonces presidente Morales.

Sin embargo, tuvo que declinar su candidatura a causa de antecedentes penales que constan en su Registro de Antecedentes Penales (Rejap). Meses después fue nombrada Directora de Género del Gobierno Regional de Gran Chaco. Renunció al cargo el 3 de septiembre de 2020, luego que se conoció el vínculo con Morales, según un reporte de Los Tiempos.

Al margen de estos hechos, la diputada Campero reveló que del colegio donde estudia la hija de la menor que fue pareja de Morales hubo un intento de secuestro de una mujer y su hija, lo que le lleva a pensar que se trató de la joven Cindy y de la hija del exmandatario.

"La Policía, en primera instancia, ha decidido no iniciar una investigación de oficio, lo cual es altamente alarmante, y llama la atención que, casualmente, coincide el nombre del colegio con el colegio al que asiste la hija de Evo Morales, entonces, creo que aquí no queda ninguna duda. Evo Morales ya hizo esto con el hijo que tuvo con la señora (Gabriela) Zapata, entonces no es ninguna novedad el tratar de desaparecer en este caso la prueba más contundente en contra del señor Evo Morales", insistió en alusión a Zapata, con quien Morales reconoció que tuvo un hijo que después murió, aunque la madre lo niega.

Campero dijo que, desde ese hecho, la niña, que tiene 8 años, dejó de asistir a la escuela. Sospecha que Morales las escondió o que las tres dejaron el país.