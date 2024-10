Alcaldes preocupados por el bloqueo de créditos, plantean que no se pague salarios a legisladores

Los alcaldes de las nueve capitales del país y El Alto coincidieron este jueves en expresar su preocupación por la falta de aprobación de los créditos en la Asamblea Legislativa y exigieron que los senadores y diputados no cobren sus salarios porque no cumplen con su labor, informó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.

Los ediles expresaron su postura en la reunión con el presidente Luis Arce, en la Casa Grande del Pueblo, que se extendió por más de cuatro horas.

“Se les ha explicado claramente cuáles son los proyectos de ley que van a generar financiamiento al país y han vuelto a manifestar su preocupación: no están avanzando esos proyectos de ley. Es más, entre las autoridades presentes ¿qué han dicho?, que los diputados y senadores no cobren sueldos porque no están dando resultados al país, algunos, no todos, están más en una posición política que una posición de gestión y trabajar”, indicó Ruiz.

Son créditos por más de $us 1.000 millones que están paralizados desde hace meses en la Asamblea Legislativa Plurinacional por el rechazo de legisladores que responden a Evo Morales y a las alianzas de oposición Creemos y Comunidad Ciudadana.

Como un ejemplo, Ruiz explicó que producto de este bloqueo legislativo sólo el municipio de La Paz no puede acceder a más de $us 100 millones para el financiamiento de varias obras.

“El alcalde de La Paz (Iván Arias), haciendo sus cálculos, decía que solo para el municipio de La Paz hay más de 100 millones de dólares que van a proyectos y programas”, graficó.

Al respecto, la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, afirmó que la “mayor preocupación es que los créditos en el Parlamento están estancados”.

“Una vez aprobados pueden ayudar a salir de la crisis en la que estamos viviendo en este momento. Estamos completamente paralizados”, afirmó.

En el encuentro con Arce, los ediles también propusieron organizar una reunión ampliada con los diputados y senadores para explicarles la necesidad de los créditos.

El Ejecutivo también expuso los resultados de los acuerdos asumidos en la reunión de junio, referidos a trabajos administrativos y la reprogramación de sus créditos, entre otros.

“Hemos tenido una reunión bastante importante de casi cuatro horas. Hemos revisado la agenda punto por punto, entre ellos temas como la Ley Laboral, por ejemplo, que nos viene dando muchos problemas, la programación de créditos, la crisis en la que vivimos y todos los créditos”, explicó Reis.