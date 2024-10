Descubre las frases clave del discurso del nuevo Fiscal General, Roger Mariaca

Este martes 22 de octubre, Roger Mariaca fue posesionado como nuevo Fiscal General del Estado por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, en un acto realizado en el Salón de la Vicepresidencia.

Roger Mariaca asumió como nuevo Fiscal General del Estado y en su discurso de posesión prometió enfrentar con firmeza la corrupción, la impunidad y la violencia de género, comprometiéndose a trabajar para fortalecer la justicia y el Estado de derecho en Bolivia. Destacó que su gestión priorizará el acceso a la justicia para los más vulnerables, con un respeto absoluto a los principios democráticos y la equidad jurídica, asegurando que no defraudará la confianza depositada en él.

Estas son las 9 frases destacadas del discurso de Roger Mariaca:

1. "Hoy asumo la responsabilidad de uno de los desafíos más honrosos de mi vida."



2. "La alta exigencia del cargo no sólo exige mayor capacidad técnica y jurídica, sino también un compromiso inquebrantable con los valores de la justicia."



3. "Lucharé con firmeza y determinación para erradicar la corrupción, la impunidad y la violencia de género, que han dejado profundas heridas en nuestra sociedad."



4. "Mi compromiso es claro: trabajar incansablemente para que la justicia prevalezca y el Estado de derecho se fortalezca."



5. "La historia de Bolivia ha sido forjada por la valentía de su pueblo, un solo pueblo que ha sabido levantarse ante la injusticia y la corrupción".



6. "Facilitar el acceso a la justicia para los vulnerables será una prioridad en mi gestión."



7. "Este es un momento crucial para Bolivia, y confío en que juntos superaremos los desafíos."



8. "Me comprometo a hacer respetar la Constitución y luchar por los y las vulnerables de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia."



9. "No defraudaré la confianza depositada en mí, trabajaré incansablemente por un país más digno, libre y justo."