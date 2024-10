Viceministra Alcón denuncia que bloqueo evista busca muertos

Como lo dijo el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el bloqueo por la candidatura e impunidad de Evo Morales busca derramar sangre e incluso muertos, denunció este martes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

“Sabemos que ellos lo que buscan es, precisamente, esta convulsión, no les interesa que se puedan generar personas afectadas, heridos e incluso buscar muertos por declaraciones que hemos ido viendo de seguidores de Evo Morales, están buscando el acortamiento del mandato” del presidente Luis Arce, alertó en declaraciones a la prensa.

Como evidencia, recordó que el 16 de octubre, dos días después del inicio del bloqueo de caminos para garantizar su candidatura y se lo libere de procesos, entre por trata y tráficos de personas por la relación que tuvo con una menor de edad, Quintana aseguró que el bloqueo se “nutre de la sangre”.

En efecto, Quintana afirmó: “El rito de los bloqueos es un rito gradual, no es de la noche a la mañana, vamos a hacer cinco puntos de bloqueo, no, no; y ¿cómo se alimenta el rito del bloqueo? desafortunadamente se alimenta a través de la sangre, cuando hay compañeros que son golpeados, heridos, asesinados, el bloqueo termina siendo prácticamente el rito de defunción del poder”.

En sintonía con esas declaraciones, en esta jornada, durante el operativo policial de desbloqueo en el puente Ichilo, Bulo Bulo, que vincula a Cochabamba con Santa Cruz, periodistas grabaron a una persona con el rostro cubierto portando una escopeta en medio de los bloqueadores evistas.

En uno de los registros se escucha a uno pedir “que se baje (asesine)” a uno de los agentes de la Policía que desbloqueaba. Las imágenes muestran que se dispara la escopeta.

Luego del operativo en Bulo Bulo, los seguidores de Morales anunciaron que irán a La Paz para pedir la renuncia del presidente y sus ministros.

Alcón afirmó que debe investigarse el uso de armas en las movilizaciones de los seguidores de Morales, y ratificó que el bloqueo solo “busca la impunidad de Evo Morales” y “una candidatura inconstitucional”, asfixiando a la familia boliviana.

En ese contexto, ratificó que, de “manera gradual, se van a ir llevando las acciones respectivas, en el marco siempre de la evaluación que realiza la Policía Boliviana, para garantizar la transitabilidad”.