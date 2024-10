Juez observa un delito por el que son acusados Pumari y Camacho, juicio proseguirá

El Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz observó uno de los al menos tres delitos por los que son acusados los excívicos Marco Pumari y Luis Fernando Camacho por los hechos de 2019. El Ministerio Público tiene hasta este viernes para resolver la observación, de no hacerlo, el juicio continuará con el resto de delitos.

El subprocurador, Ricardo Condori, explicó que el juzgado hizo observaciones de forma y no de fondo respecto a la acusación fiscal por el delito de terrorismo contra Pumari y Camacho.

El abogado de Pumari, José Luis Dávalos, confirmó que el juzgado observó la acusación que hizo el Ministerio Público contra su defendido por el delito de terrorismo, pero no sobre los delitos de asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.

La observación está relacionada a la no especificación de la “circunstancias de tiempo, lugar y forma” en la que se cometió el delito de terrorismo.

Para graficar el hecho, Dávalos explicó que una persona no puede ser juzgada por el delito de homicidio sin decirle cuándo, cómo y de qué manera hubiera cometido el delito.

“El tribunal ha declarado fundado (el incidente) y ha manifestado que el Ministerio Público, en relación al delito de terrorismo, tiene que corregir la acusación y le ha dado 24 horas. Eso no significa que se los haya excluido del proceso a Marco y Camacho, sino que el Ministerio Público tiene que cumplir con los requisitos, con pre supuestos que están básicamente en el Código de Procedimiento Penal, pero también en los tratados y convenios internacionales, toda vez que la persona tiene que conocer por qué le están juzgando”, explicó el jurista en Asuntos Centrales.



Según procedimiento, la Fiscalía debe ajustar la acusación. Dávalos no duda que lo hará, sin embargo, sostiene que si no se cumple con esa exigencia, el proceso contra su defendido por los hechos de 2019 continuará porque el juzgado no observó las acusaciones por asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.

Si la Fiscalía no corrige la acusación “tendríamos que estar con los otros dos delitos que entiendo que no han sido observados, si vale el término, por el tribunal, que son, en el caso de Marcos, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos, pero tendría que desestimarse ya la acusación por el delito de terrorismo”, insistió.

Al respecto, el subprocurador dijo que, una vez subsanadas las observaciones, el juicio contra los excívicos continuará el próximo 29 de octubre.

“En ningún momento se ha expresado, por parte del tribunal, que las acusaciones del Ministerio Público y de particulares, es decir, la presentada por la Procuraduría General del Estado, otras carteras del Estado y la señora Lidia Patty han sido anuladas”, afirmó.

El juez Marco Vargas confirmó que “no se ha anulado” la acusación, sino “se ha dispuesto que el Ministerio Público subsane alguna actividad en el plazo de 24 horas”.

Pumari y Camacho, entre otros, son acusados por los delitos de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado y otros delitos por los hechos de violencia de 2019 que derivaron en la dimisión de Evo Morales y la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.

“Estos hechos tienen todas las pruebas correspondientes, elementos de convicción en su momento, ahora pruebas contundentes, que hacen ver que se han cometido estos hechos ilícitos en propias palabras de los acusados, inclusive existieron negociaciones y participaciones de exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que en conjunto ocasionaron lo que se denomina Golpe I”, afirmó Condori.

Camacho reveló a su circulo de amistades que en noviembre de 2019 su padre, José Luis Camacho, “arregló” con militares y policías para que le quiten el respaldo al gobierno de Morales, lo que devino en su dimisión.