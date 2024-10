Bloqueos amenazan abastecimiento de pollo para las fiestas de fin de año

La producción de pollo en Cochabamba, clave para el suministro durante las fiestas de fin de año, enfrenta una incertidumbre crítica debido a los bloqueos de carreteras organizados por sectores afines a Evo Morales. Estos cortes, que ya suman más de 12 días, impiden la llegada de pollos bebé a las granjas del departamento, afectando el ciclo de producción necesario para garantizar la oferta durante las festividades. El vicepresidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de Cochabamba, Iván Carrión, advirtió que, si no se reciben los pollos bebé antes del 7 de noviembre, la disponibilidad de carne para Navidad será gravemente afectada.

“Es una situación sumamente preocupante. En estas semanas cruciales, recibimos los pollos bebé que permiten preparar la producción para fin de año. Si no llegan a tiempo, no podremos repoblar las granjas y asegurar una oferta adecuada”, explicó Carrión. Cochabamba produce entre 900 mil y 1,1 millones de pollos semanalmente, pero la demanda aumenta entre un 10% y 15% durante las fiestas, lo que hace esencial que el ciclo de producción no sea interrumpido.

Los bloqueos afectan principalmente las rutas interdepartamentales que conectan a Cochabamba con otras regiones, y restringen la llegada de productos vitales para la industria avícola. Aunque se espera algo de abastecimiento desde Santa Cruz, el mayor productor de pollo del país, Carrión señaló que no será suficiente para cubrir la demanda festiva. “Habrá algo de pollo en los mercados, pero no en la cantidad esperada. Lo más preocupante es que Cochabamba ya no recibe pollo de Santa Cruz, y la producción interna, de la que depende el consumo local, está en riesgo”, señaló.

Este escenario genera temores tanto en términos de disponibilidad como de precios. Con una oferta limitada, el precio del pollo podría dispararse, afectando el poder adquisitivo de los consumidores durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Esto es especialmente preocupante, ya que el pollo es un alimento básico en la canasta familiar boliviana.

Transporte aéreo

Una posible medida paliativa sería el transporte aéreo para trasladar los pollos bebé y los productos avícolas. Sin embargo, los costos de este medio son considerablemente altos. Transportar pollo por avión implicaría un incremento de más de 6 bolivianos por kilo, lo que elevaría el precio del producto final en La Paz a unos 23 o 24 bolivianos por kilo, frente a los 17 bolivianos actuales.

La principal incógnita es si los consumidores estarán dispuestos a pagar estos precios elevados. Según los avicultores, este aumento podría reducir la demanda, agravando la crisis. “El transporte aéreo es una solución temporal y muy cara. No podemos depender de esta medida por mucho tiempo, especialmente en una crisis que afecta a todo el país”, agregó Carrión.

Panorama cruceño

En Santa Cruz, la situación es igualmente delicada. El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de Santa Cruz, Omar Castro, explicó que los bloqueos provocaron una sobreoferta local, haciendo que el precio del pollo en la región caiga a unos 13 o 14 bolivianos por kilo. “Tenemos un exceso de oferta que no podemos distribuir a otras regiones debido a los bloqueos, lo que ha hecho bajar considerablemente los precios. Mientras tanto, en lugares como La Paz, el precio ha subido hasta los 24 bolivianos por la escasez”, explicó Castro a Unitel.

Esta sobreoferta también está causando pérdidas para los productores, ya que algunos pollos superaron el peso ideal para su comercialización, lo que eleva los costos sin aumentar las ganancias. “Cuando un ave supera el peso adecuado y no se comercializa a tiempo, las pérdidas aumentan”, lamentó Castro. Además, alertó que, si no se resuelve la situación, las pérdidas seguirán acumulándose y los productores enfrentarán graves dificultades financieras.

Impacto de los bloqueos

El impacto de los bloqueos no se limita a los productores avícolas, sino que afecta a toda la cadena productiva. Según la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), las pérdidas por los bloqueos en diversas regiones del país alcanzan los 4 millones de dólares, afectando tanto la provisión de pollos como de huevos, productos básicos en la dieta de los bolivianos.

El impacto económico es considerable, dado que la industria avícola es una de las principales generadoras de empleo en el país, con miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Las fiestas de fin de año representan una oportunidad clave para los avicultores de recuperar parte del capital perdido durante el año, pero sin una solución inmediata a los bloqueos, se enfrentan a un panorama de pérdidas significativas.

A esta crisis se suma la escasez de diésel, esencial para la logística del sector.