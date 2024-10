Defensoría descarta que haya bloqueadores heridos y no confirma presunto deceso en Parotani

Tras un recorrido por los hospitales y centros de salud de Cochabamba, la Defensoría del Pueblo descartó este sábado que haya bloqueadores heridos producto de la intervención del bloqueo en Parotani y no confirmó presunto deceso.



"Nosotros desde el día de ayer (viernes) estamos haciendo una revisión en otros hospitales y centros de salud como Sipe Sipe, Quillacollo, el Hospital Viedma; pero de la información que hemos obtenido ayer (viernes) no nos han reportado ninguna persona herida del punto de bloqueo", informó la delegada Defensorial de Cochabamba, Marioly Álvarez.



En conferencia de prensa, explicó que cuatro policías heridos aún permanecen internados en la Unidad de Traumatología y en el Área de Neurocirugía.



"En total, en este momento, existen cuatro efectivos policiales internados producto de las situaciones que se presentaron ayer (viernes) en el sector de Parotani", añadió.



Asimismo, explicó que aún no se confirmó el presunto deceso reportado por Radio Kawsachum Coca e indicó que la Defensoría intentó contactarse con los periodistas de la radio emisora afín a Evo Morales; sin embargo, no obtuvo respuesta y ahora pide al Ministerio Público investigar.



"Ha circulado a través de Radio Kawsachum Coca, medio de comunicación, se hablaba del fallecimiento de una mujer, dicen de tercera edad, desde la Defensoría del Pueblo pedimos al Ministerio Público investigar", precisó.



Señaló que, en caso de confirmarse la existencia de alguna víctima fatal, mediante una autopsia debe corroborarse las causas reales de la muerte.



Asimismo, reveló que cuando la Defensoría intentó llegar al lugar de conflicto fue interceptado por un grupo violento que amenazó con quitarle celulares y pinchar las llantas de su motorizado y por ello tuvo que retroceder y retornar a Vinto.