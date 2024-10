Defensor del Pueblo pide a la Policía y FFAA retirarse de los bloqueos y a los 'evistas' dejar pasar vehículos

Tras la tensa jornada de enfrentamiento en Parotani, Cochabamba, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó a la Policía y Fuerzas Armadas retirarse de los lugares de bloqueo y, además, a los sectores "evistas", permitir el paso de los vehículos varados en las carreteras.



La autoridad defensorial expresó su preocupación por la escalada de violencia suscitada durante la jornada donde el contingente de efectivos policiales hizo uso de agentes químicos, mientras que los movilizados utilizaron dinamita, petardos y piedras para atacar a los uniformados.



Desde hace 12 días, Cochabamba se encuentra aislado del resto del país debido a los bloqueos de carreteras. Cientos de vehículos no pueden salir ni ingresar a los diferentes destinos debido a la medida de presión.



Según Callisaya, es imperativo "bajar la tensión", entre las fuerzas del orden y los sectores sociales "evistas", para que no se repitan heridos en ambos bandos.



"Por eso estamos llamando a ambos actores a que, por un lado (los policías y militares) se puedan retirar y por el otro lado, dejen transitar a los vehículos porque estamos poniendo en seria situación de debilidad a la población", insistió.



De abrirse la carretera, se podría permitir el acceso a la alimentación, salud, insumos médicos, entre otros, para aquellas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que se encuentran afectadas fruto del conflicto.



Tras el intento de desbloqueo, las organizaciones sociales volvieron a la carretera y aseguraron que no se moverán, en tanto que Evo Morales "felicitó" a los movilizados e incluso lo consideró como una derrota de la Policía.