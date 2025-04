"Voy a ser candidato", anuncia Jaime Dunn

"He decidido tomar ese viaje". Con estas palabras, el economista Jaime Dunn confirmó la mañana de este martes su decisión de postular a la presidencia de Bolivia en las elecciones generales de este año.

"Yo voy a ser candidato, estoy trabajando en todos los elementos necesarios para hacerlo", dijo Dunn, entrevistado por el programa Buen Día, en redes sociales, afirmando en ese marco que aún debe "conseguir boleto" y el "vehículo para emprender el viaje".

Dunn dio a entender con una metáfora de "aviones y aeropuertos", que debe contar con una "aerolínea" (sigla) con la cual necesite hacer el viaje (electoral).

"He decidido tomar ese viaje importante, hacer ese viaje, ya he decidido. Pero tengo que comprar el boleto y necesito el vehículo. Para emprender el viaje tienes que tener una aerolínea. Entonces, hoy estoy en eso, porque hay aerolíneas que no te dejan subir equipaje, que te cobran mucho, que te quieren cobrar muchísimo por el pasaje, hay aerolíneas que no saben cuándo van a despegar realmente", sostuvo Dunn.

Propuesta propia y análisis crítico del paisaje preelectoral

Hace un mes, en el programa Que No me Pierda de la Red Uno de televisión, Dunn, se pronunció sobre su posible incursión en la política y realizó un diagnóstico crítico al actual estado de la oposición en Bolivia, particularmente al llamado “bloque de unidad”.

"Personalmente, después de haber evaluado la situación y al ver un bloque de unidad que, a mi parece no está avanzando como debe de ser, sí quisiera ser candidato y estoy trabajando en poder serlo", afirmó.

En esa ocasión Dunn se refirió también al proyecto Bolivia 360 del empresario Marcelo Claure. "Estoy trabajando ardua y constantemente en el proyecto Harvard Growth Lab, que es parte de Bolivia 360, donde estamos terminando el diagnóstico de la economía boliviana (...)” y a partir de ello se va a plantear "la mejor solución" a la crisis actual.

Sin embargo, el ahora precandidato ya tenía entonces sus propuestas propias y así lo dijo en Que No Me Pierda:

“Yo por mi parte, tengo un programa de gobierno que va mucho más allá del tema económico, ve temas sociales, políticos, institucionales, de comercio exterior, relaciones internacionales, defensa, seguridad, etcétera, que no es algo que se está viendo dentro del programa Bolivia 360".

Jaime Dunn De Ávila es magíster de administración de empresas graduado con honores del programa de Maestría para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana y el Instituto de Desarrollo Internacional de Harvard. Es graduado también en Relaciones Internacionales de Colgate University.

Fue además operador bursátil de la Bolsa de Valores de Nueva York y coautor del proyecto de la Ley de Mercado de Valores de Bolivia.