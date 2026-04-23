Chile anuncia avance hacia tratado de libre comercio con Bolivia

En el marco de una reunión binacional en La Paz, el canciller de Chile, Francisco Pérez, informó sobre los avances en la negociación de un tratado de libre comercio con Bolivia, destacando que el acuerdo ya se encuentra en curso.

El encuentro comenzó en el paso fronterizo de Tambo Quemado, donde el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Fernando Aramayo, recibió a su homólogo chileno. Posteriormente, ambas autoridades se trasladaron a la sede de gobierno para instalar una mesa de trabajo centrada en tres ejes principales: integración, inversión y cooperación en frontera.

“El tratado de libre comercio, por cierto, estamos avanzando en eso”, afirmó Pérez, al referirse a uno de los puntos más relevantes de la agenda bilateral, que busca fortalecer los vínculos económicos entre ambos países.

El canciller chileno explicó que, además del componente comercial, las delegaciones están abordando asuntos vinculados a la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado. “Todos esos temas sí están en la agenda, pero el foco principal, como bien dice el canciller (de Bolivia), es el futuro”, sostuvo.

Sin embargo, dejó en claro que no todos los temas forman parte de las conversaciones actuales. Minutos antes, Pérez precisó que la propuesta de un “corredor humanitario” para atender la situación de migrantes irregulares no está contemplada en la agenda bilateral. “No tenemos en nuestras agendas el corredor humanitario”, enfatizó.

La reunión marca un nuevo acercamiento entre ambos países, con la intención de consolidar mecanismos de cooperación y avanzar en acuerdos estratégicos de largo plazo.