Comercializadores de combustibles en Cochabamba se declaran en emergencia por desabastecimiento de diésel

Cochabamba
ERBOL
Publicado el 23/04/2026 a las 13h34
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La Asociación Privada de Comercializadores de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural (ASESPRI), en representación de las Estaciones de Servicio afiliadas del Distrito Cochabamba, se declara en estado de emergencia ante el desabastecimiento de diésel que afecta al departamento desde el 20 de abril.

"ASESPRI se declara en estado de emergencia ante el crítico y sostenido desabastecimiento de diésel (...) situación que no solo persiste, sino que se ha agravado de manera alarmante por la falta de respuesta efectiva de YPFB", señala el pronunciamiento público del sector.

El documento advierte que la situación alcanzó niveles "insostenibles", con una reducción aproximada del 70% en la programación de volúmenes de diésel hasta este jueves 23 de abril.

En ese contexto, el sector anunció que evaluará la interposición de acciones legales y administrativas contra las instancias responsables por el incumplimiento en la provisión del combustible, además de deslindar responsabilidad por las consecuencias económicas que puedan afectar a los consumidores.

ASESPRI exigió la reposición inmediata y total de los volúmenes programados, el cumplimiento de los compromisos asumidos y la implementación urgente de un sistema de distribución "eficiente, transparente y verificable", advirtiendo que no tolerará más dilaciones ni soluciones parciales.

El pronunciamiento se da en medio de la renuncia de la presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el cambio de ministro de Hidrocarburos.

El sábado, la Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (Asosur Santa Cruz) también se declaró en estado de emergencia ante el desabastecimiento de diésel y denunció que YPFB incumple los compromisos asumidos para garantizar el suministro.

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