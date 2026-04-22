Universitario de Vinto se sobrepone con una goleada ante ABB en el Félix Capriles

Con una goleada, el plantel de FC Universitario logró su primera victoria en el campeonato de la División Profesional cuya tercera fecha comenzó ayer con el choque entre la U y ABB (5-2). El encuentro se jugó en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba ante una escasa cantidad de público, quienes dejaron el escenario deportivo contentos por los goles que convirtieron los locales.

Las conquistas para el plantel vencedor fueron convertidas por Hernán Rodríguez, a los 22’ y 27’, Jair Torrico a los 36’, José Adolfo Valencia, a los 62’ y Agustín Jara, a los 67’. Descontaron para ABB Layonel Figueroa, a los 53’ y Jair Catuy, a los 72’.

Resultado

El equipo cochabambino estuvo a punto de anotar un gol más, pero el arquero Jhon Jairo Cuellar despejó su arco y el partido se terminó. El árbitro cruceño Luis Villarroel no tuvo complicaciones en el juego.

En el estreno del campeonato, el equipo de la U cayó de local contra The Strongest, después de visitante pereció ante Nacional Potosí. Ayer otra fue la historia al vencer en su terreno ante un plantel que también comenzó mal este campeonato, pues ya cayó en tres ocasiones consecutivas, lo que comenzó a preocupar a los dirigentes del club.

Hasta el minuto 22, el partido se jugó en ambos lados del terreno de juego, los ataques llegaron para los dos equipos, todo hacía parecer que la primera etapa terminaría sin goles, pero todo cambió con el tanto de Rodríguez quien aprovechó un descuido para abrir el marcador y lograr un segundo gol que dejó sin reacción a los visitantes.

Con esas conquistas el dominio del juego del equipo de FC Universitario fue evidente, hasta que llegó el tercer gol a través de Torrico, quien dejó en el camino a los defensores y con un remate directo al arco infló las redes, era el 3 a 0. Con ese resultado parcial se fueron al descanso.

En el complemento, el equipo paceño ingresó al campo de juego con el objetivo de revertir el marcador, su camino fue complicado, aunque logró descontar a los 54’ a través de Figueroa. Cuando buscaba un segundo tanto aparece Valencia, a los 63’ para el 4-1 parcial.

Jara consigue anotar a los 68’ y ya era una goleada. El panameño Catuy anotó el segundo gol para ABB a los 73’, con lo que terminó el suplicio de los visitantes quienes se fueron con las manos vacías.

Con este triunfo el equipo de Universitario de Vinto se anota una victoria importante en el campeonato de la División Profesional.