Universitario de Vinto se sobrepone con una goleada ante ABB en el Félix Capriles

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 22/04/2026 a las 8h04
ESCUCHA LA NOTICIA

Con una goleada, el plantel de FC Universitario logró su primera victoria en el campeonato de la División Profesional cuya tercera fecha comenzó ayer con el choque entre la U y ABB (5-2). El encuentro se jugó en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba ante una escasa cantidad de público, quienes dejaron el escenario deportivo contentos por los goles que convirtieron los locales.

Las conquistas para el plantel vencedor fueron convertidas por Hernán Rodríguez, a los 22’ y 27’, Jair Torrico a los 36’, José Adolfo Valencia, a los 62’ y Agustín Jara, a los 67’. Descontaron para ABB Layonel Figueroa, a los 53’ y Jair Catuy, a los 72’.

Resultado

El equipo cochabambino estuvo a punto de anotar un gol más, pero el arquero Jhon Jairo Cuellar despejó su arco y el partido se terminó. El árbitro cruceño Luis Villarroel no tuvo complicaciones en el juego.

En el estreno del campeonato, el equipo de la U cayó de local contra The Strongest, después de visitante pereció ante Nacional Potosí. Ayer otra fue la historia al vencer en su terreno ante un plantel que también comenzó mal este campeonato, pues ya cayó en tres ocasiones consecutivas, lo que comenzó a preocupar a los dirigentes del club.

Hasta el minuto 22, el partido se jugó en ambos lados del terreno de juego, los ataques llegaron para los dos equipos, todo hacía parecer que la primera etapa terminaría sin goles, pero todo cambió con el tanto de Rodríguez quien aprovechó un descuido para abrir el marcador y lograr un segundo gol que dejó sin reacción a los visitantes.

Con esas conquistas el dominio del juego del equipo de FC Universitario fue evidente, hasta que llegó el tercer gol a través de Torrico, quien dejó en el camino a los defensores y con un remate directo al arco infló las redes, era el 3 a 0. Con ese resultado parcial se fueron al descanso.

En el complemento, el equipo paceño ingresó al campo de juego con el objetivo de revertir el marcador, su camino fue complicado, aunque logró descontar a los 54’ a través de Figueroa. Cuando buscaba un segundo tanto aparece Valencia, a los 63’ para el 4-1 parcial.

Jara consigue anotar a los 68’ y ya era una goleada. El panameño Catuy anotó el segundo gol para ABB a los 73’, con lo que terminó el suplicio de los visitantes quienes se fueron con las manos vacías.

Con este triunfo el equipo de Universitario de Vinto se anota una victoria importante en el campeonato de la División Profesional.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Trump prorroga el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta
2
TSE pide respetar resultado electoral y autoridades electas avanzan transición
3
Espinoza: El PGE reformulado recorta gastos del Gobierno en Bs 4.100 millones
4
El Sedes reporta primera muerte por influenza A en Cochabamba
5
Fexco 2026 activa plan de seguridad e implementa seguro para visitantes

Lo más compartido

1
Ian Vega e involucrados niegan relación extramarital y responden a acusaciones
2
Niño de 3 años y con enfermedad de base muere por Influenza A en Cochabamba
3
Universitario de Vinto se sobrepone con una goleada ante ABB en el Félix Capriles
4
Trump mantendrá el bloqueo naval a Irán hasta lograr un acuerdo
5
Gobierno denuncia daño económico de Bs 18,5 millones en BoA por viajes a Cuba y denuncia a seis exautoridades

Más en Fútbol

22/04/2026
Bolívar cae a manos de Independiente en La Paz y pierde su invicto
Bolívar perdió ante Independiente por 2-1 ayer en La Paz en partido válido para la tercera fecha de la Liga 2026 de la División Profesional y si bien se...
Ver más
21/04/2026
Wilstermann logra apoyo de sus aficionados en su debut en la “A”
Wilstermann volvió a demostrar su gran convocatoria de wilstermanistas para sus partidos, lo hizo el domingo, cuando unos siete mil aficionados se dieron cita...
Ver más
Hasta noviembre de 2026 se tendrá la reglamentación de los torneos del 2027, anunció ayer Fred Nantes, consultor de la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en una...
Ver más
21/04/2026
Nuevo reglamento de torneos de la FBF está listo en noviembre, el consultor da algunas pautas
La lucha de Wilstermann por hacer respetar sus derechos continúa y va por buen camino, según afirmó Yuri Gil, vicepresidente del club, quien reafirmó en horas pasadas que la última audiencia del TAS...
Ver más
19/04/2026
Yuri Gil: “si el fallo sale a favor de Wilster habrá serias consecuencias”
La Selección boliviana de fútbol Sub-17 se quedó sin gasolina en los partidos más importantes y no logró clasificar al Mundial. Este sábado dejó escapar su última chance al perder con Venezuela por...
Ver más
18/04/2026
Bolivia se quedó sin energía, perdió con Venezuela y no logró clasificar al Mundial Sub-17
La selección boliviana Sub-17 afronta este sábado un partido determinante frente a Venezuela, en el que estará en juego el último boleto de Conmebol al Mundial de la categoría que se disputará en...
Ver más
18/04/2026
Bolivia Sub-17 va por su última chance mundialista ante Venezuela
En Portada
22/04/2026 País
Claudia Cronenbold renuncia a la presidencia de YPFB tras tres semanas de gestión
En medio de la agudización de la crisis de distribución de combustibles, Claudia Cronenbold presentó este miércoles su renuncia "irrevocable" al cargo de...
vista
22/04/2026 País
Segundo día de movilizaciones: Policía gasifica a maestros en la plaza Murillo
En su segundo día de movilizaciones, la Policía ha gasificado a los maestros en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, luego de que los marchistas realizaran...
vista
22/04/2026 País
Gobierno da 90 días a la OFEP para evaluar el cierre de empresas públicas deficitarias
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, indicó que, en la ley del presupuesto, la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) actuará como...
vista
22/04/2026 Seguridad
Fiscalía pide a Oviedo explicar por qué ofrece objetos de Marset luego de un mes
La revelación del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre la existencia de una tercera caja fuerte perteneciente al narcotraficante uruguayo,...
vista
22/04/2026 País
TSE pide respetar resultado electoral y autoridades electas avanzan transición
A poco de concluir el cómputo oficial de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila,...
vista
22/04/2026 País
Espinoza: El PGE reformulado recorta gastos del Gobierno en Bs 4.100 millones
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que presentará el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado hoy ante la Asamblea Legislativa y...
vista
Actualidad
En su segundo día de movilizaciones, la Policía ha gasificado a los maestros en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz...
Ver más
22/04/2026 País
Segundo día de movilizaciones: Policía gasifica a maestros en la plaza Murillo
En medio de la agudización de la crisis de distribución de combustibles, Claudia Cronenbold presentó este miércoles su...
Ver más
22/04/2026 País
Claudia Cronenbold renuncia a la presidencia de YPFB tras tres semanas de gestión
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, indicó que, en la ley del presupuesto, la Oficina de Fortalecimiento de...
Ver más
22/04/2026 País
Gobierno da 90 días a la OFEP para evaluar el cierre de empresas públicas deficitarias
La revelación del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre la existencia de una tercera caja fuerte...
Ver más
22/04/2026 Seguridad
Fiscalía pide a Oviedo explicar por qué ofrece objetos de Marset luego de un mes
Deportes
Con una goleada, el plantel de FC Universitario logró su primera victoria en el campeonato de la División Profesional...
Ver más
22/04/2026 Fútbol
Universitario de Vinto se sobrepone con una goleada ante ABB en el Félix Capriles
Bolívar perdió ante Independiente por 2-1 ayer en La Paz en partido válido para la tercera fecha de la Liga 2026 de la...
Ver más
22/04/2026 Fútbol
Bolívar cae a manos de Independiente en La Paz y pierde su invicto
Wilstermann volvió a demostrar su gran convocatoria de wilstermanistas para sus partidos, lo hizo el domingo, cuando...
Ver más
21/04/2026 Fútbol
Wilstermann logra apoyo de sus aficionados en su debut en la “A”
Hasta noviembre de 2026 se tendrá la reglamentación de los torneos del 2027, anunció ayer Fred Nantes, consultor de la...
Ver más
21/04/2026 Fútbol
Nuevo reglamento de torneos de la FBF está listo en noviembre, el consultor da algunas pautas
Tendencias
La compañía Apple anunció ayer lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo, cargo que ocupa desde 2011.
Ver más
21/04/2026 Tecnología
Tim Cook dejará el cargo de director ejecutivo de Apple
El espectacular éxito de la misión Artemis II de la NASA ahora ha preparado el escenario para el regreso de los Estados...
Ver más
19/04/2026 Tecnología
Audaz plan de la NASA: una base lunar con energía nuclear
Doble Click
El historiador Mariano Baptista Gumucio falleció ayer en La Paz a los 93 años tras una prolongada lucha contra una...
Ver más
22/04/2026 Cultura
Fallece el escritor, historiador y periodista Mariano Baptista Gumucio
El icónico grupo boliviano Wara evoluciona su propuesta musical para presentar “Wara Sinfónico – 50 años”, un...
Ver más
21/04/2026 Cultura
Wara Sinfónico: la evolución de una leyenda llega a Cochabamba
Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años, siguió trabajando hasta el último momento y deja una trayectoria de...
Ver más
20/04/2026 Cultura
Fallece Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos
El tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, se estrenó recientemente y ya hizo...
Ver más
19/04/2026 Cine
Fiebre por Michael Jackson revive con su esperada película