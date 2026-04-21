Tim Cook dejará el cargo de director ejecutivo de Apple

La compañía Apple anunció ayer lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo, cargo que ocupa desde 2011.

Se precisa que Cook, que sucedió a Steve Jobs tras su dimisión en agosto de ese año, seguirá en el cargo hasta el 1 de septiembre de este año, fecha en la que el vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, John Ternus, lo sustituirá. A partir de ese momento, Cook pasará a ejercer como presidente ejecutivo de Apple.

"Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el director ejecutivo de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una empresa tan extraordinaria. Amo a Apple con todo mi ser, y estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y profundamente comprometidas, que se han mantenido inquebrantables en su dedicación a enriquecer las vidas de nuestros clientes y a crear los mejores productos y servicios del mundo", expresó Cook.