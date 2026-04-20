Fallece Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos

Cultura
INFOBAE
Publicado el 20/04/2026 a las 7h52
ESCUCHA LA NOTICIA

Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años, siguió trabajando hasta el último momento y deja una trayectoria de más de sesenta años, con éxitos como 'La tregua', un título clave en la historia de la cinematografía argentina, o 'La Patagonia rebelde'.

Y también tuvo un inquebrantable compromiso político, que le llevó a ser diputado nacional por el partido Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Buenos Aires, comenzó su carrera como actor en teatro, en 1962 y al año siguiente llegó su primera serie de televisión, 'El sátiro'. En 1966 hizo su primera película, 'Escala musical'.

A continuación, participó en grandes éxitos artísticos y de taquilla como en los filmes 'La tregua' (1974), ópera prima de Sergio Renán, que adaptó la novela homónima del escritor uruguayo Mario Benedetti, y que fue el primer título argentino en ser nominado al Óscar a mejor película en lengua no inglesa.

En los setenta y ochenta trabajó también en películas como 'La Patagonia rebelde', 'Juan que reía', 'Esperando la carroza' o 'Made in Argentina', sin dejar de lado su faceta teatral.

Posteriormente llegarían títulos como 'Frontera sur' (1998), 'Ojos que no ven' (2000), 'No sos vos, soy yo' (2004), 'Quiéreme' (2007), 'Solo se vive una vez' (2017), 'La odisea de los giles' (2019) o 'Parque Lezama', recién estrenada en Netflix y que adaptaba la novela homónima con la que recorrió Argentina y España, junto a Eduardo Blanco.

Sobre las tablas de los más prestigiosos teatros argentinos, actuó en obras como 'Art' junto con Ricardo Darín, en 2001; 'Don Arturo Illia', en 2012, o su último trabajo, '¿Quién es quién?', que tuvo que abandonar tras sufrir una caída en su casa el pasado día 11.

En televisión, participó en la exitosa serie 'Mi cuñado' (1993-1996), 'Los cuentos de Fontanarrosa' (2007); 'Caín y Abel' (2010); 'La hora del Tango' (2017) o 'Nada' (2023), en la que interpretaba a un surrealista crítico gastronómico, amigo de Robert de Niro, y de la que se estaba preparando una segunda temporada.

Además, hace solo unos días Disney+ anunció que Brandoni participaría con una colaboración especial en la cuarta temporada de la serie argentina 'El encargado', protagonizada por Guillermo Francella.

Pero más allá de su trabajo como actor, mostró un fuerte compromiso político y entre 1974 y 1983 fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Fallece Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos
2
La universidad pública de La Paz guarda un pedazo de la Luna
3
La universidad pública de La Paz guarda un pedazo de la Luna

Lo más compartido

1
UCB
2
Plataforma: Negocios, cultura y diversión
3
Fallece Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos
4
La derrota de Orbán en Hungría cambia la dinámica política en la UE
5
TSE inaugura el balotaje y reafirma garantías de transparencia en la jornada electoral

Más en Cultura

19/04/2026
Los tejedores de la noche
En la primera frase aparece la idea de conseguir un jeep, no un vehículo convencional, sino un instrumento de viaje, una prolongación a los pies del viajero.
Ver más
17/04/2026
Santa Cruz y Bolivia vuelven a ser el corazón de la música barroca
Hace 30 años, partituras dormidas en las Misiones de Chiquitos despertaron con fuerza. Hoy, esa memoria sigue viva y se expande con cada edición, como la...
Ver más
Cinco de las diez aspirantes a la corona de Miss Cochabamba 2026 conquistaron los títulos previos a la gala central que se celebrará mañana (20:00) en el Hotel Regina Resort, en Tiquipaya.
Ver más
16/04/2026
Miss Cochabamba: 5 candidatas acaparan los títulos previos
La artista española Aixa Portero inaugura mañana (19:00) la exposición “Pachaq Ñusta” en la galería de arte del Palacio Portales.
Ver más
15/04/2026
“Pachaq Ñusta” de Aixa Portero llega al Palacio Portales
La Iglesia Misional Jesuítica de San Javier acogerá el concierto “Bosque Sinfonía”, primera actividad paralela del XV Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de...
Ver más
14/04/2026
“Bosque sinfonía” calienta el Festival “Misiones de Chiquitos”
Un concierto solidario con reconocidos artistas nacionales, un par de muestras artísticas, festivales de danza, teatro y cine forman parte de la cartelera cultural cochabambina de la semana 16 del...
Ver más
13/04/2026
Cartelera: Una actividad cultural múltiple tiene la semana 16 del año
En Portada
19/04/2026 País
Los resultados preliminares dan como ganadores a Velasco, Egüez, Ayllón, Sánchez y Soruco como nuevos gobernadores
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó los resultados preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (...
vista
19/04/2026 País
Juan Pablo Velasco es el nuevo Gobernador de Santa Cruz, según el Sirepre
Según los resultados del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), Juan Pablo Velasco es el nuevo Gobernador del departamento de Santa Cruz.
vista
19/04/2026 País
TSE califica de exitoso el balotaje y anuncia cierre del cómputo oficial hasta el miércoles
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) destacó el desarrollo "exitoso" de la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país y afirmó que el proceso se...
vista
19/04/2026 País
María René Soruco derrota al candidato del oficialismo, Adrián Oliva, y es la gobernadora de Tarija
La principal sorpresa que se dio en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales ocurrió en Tarija, donde María René Soruco derrotó al candidato del...
vista
19/04/2026 País
Jesús Egüez es el nuevo gobernador de Beni
Al 96.73% del conteo rápido, Jesús Egüez Rivero de Alianza Patria Unidos gana la Gobernación de Beni con el 53.06%.
vista
19/04/2026 País
Edgar Sánchez vence al oficialista Chambi y es el gobernador de Oruro
La batalla más dura por la gobernación entre un candidato oficialista y un opositor se ha instalado en el departamento de Oruro, donde Edgar Sánchez se impuso...
vista
Actualidad
En una visita a Bolivia, el exministro de Educación del Perú y actual director de Desarrollo Humano para América Latina...
Ver más
20/04/2026 País
Banco Mundial plantea cuatro ejes al Gobierno boliviano para la transformación educativa con calidad
Tras la misión Artemis II, a la Luna, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz, recordó que resguarda un...
Ver más
20/04/2026 País
La universidad pública de La Paz guarda un pedazo de la Luna
Tras la misión Artemis II, a la Luna, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz, recordó que resguarda un...
Ver más
20/04/2026 País
La universidad pública de La Paz guarda un pedazo de la Luna
El candidato de la agrupación "Santa Cruz Para Todos", Otto Ritter, reconoció la noche de este domingo los resultados...
Ver más
19/04/2026 País
Otto Ritter reconoció resultados y anunció fiscalización para que se cumplan las promesas
Deportes
El atleta boliviano Diego Yafer Quespia Aguilar, oriundo del municipio de Torotoro (Potosí), cumplió una destacada...
Ver más
19/04/2026 Multideportivo
Samaipata: el boliviano Diego Quespia se mete en entre los 10 mejores de Sudamérica en su debut internacional
Hugo Dellien se consagró campeón del Bolivia Open y se convierte en el primer boliviano en ganar el título de singles...
Ver más
19/04/2026 Tenis
Hugo Dellien, el primer tenista boliviano en conquistar el torneo Bolivia Open
La lucha de Wilstermann por hacer respetar sus derechos continúa y va por buen camino, según afirmó Yuri Gil,...
Ver más
19/04/2026 Fútbol
Yuri Gil: “si el fallo sale a favor de Wilster habrán serias consecuencias”
El tenista Hugo Dellien se coronó campeón del Bolivia Open por primera vez en su carrera tras vencer en la gran final...
Ver más
18/04/2026 Tenis
Hugo Dellien vence a Prado y se corona campeón del Bolivia Open 2026
Tendencias
El espectacular éxito de la misión Artemis II de la NASA ahora ha preparado el escenario para el regreso de los Estados...
Ver más
19/04/2026 Tecnología
Audaz plan de la NASA: una base lunar con energía nuclear
Doble Click
Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años, siguió trabajando hasta el último momento y deja una trayectoria de...
Ver más
20/04/2026 Cultura
Fallece Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos
El tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, se estrenó recientemente y ya hizo...
Ver más
19/04/2026 Cine
Fiebre por Michael Jackson revive con su esperada película
En la primera frase aparece la idea de conseguir un jeep, no un vehículo convencional, sino un instrumento de viaje,...
Ver más
19/04/2026 Cultura
Los tejedores de la noche
La reconocida actriz francesa Nathalie Baye falleció este sábado a los 77 años en su domicilio en París, según informó...
Ver más
18/04/2026 Cine
Fallece la actriz Nathalie Baye, ícono del cine francés